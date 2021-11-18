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عربي-دولي
معارك عنيفة جنوب مأرب.. و"تغيير" سيقلب الموازين
Lebanon 24
18-11-2021
|
02:30
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تستمر الاشتباكات على كافة الجبهات في محافظة مأرب اليمنية منذ أسابيع. وقد شهدت الجبهات الجنوبية لمأرب "ام ريش - ذنة" معارك عنيفة اليوم الأربعاء، بحسب ما أفادت قناة العربية/الحدث.
كما أشارت إلى أن غارات مكثفة شنها طيران تحالف دعم الشرعية خلال الساعات الماضية.
كذلك لفت إلى أن الاشتباكات والمعارك تدور على أجزاء من سلسلة جبال السواد بين بني ضبيان صنعاء، والجوبة وصرواح بمأرب.
وأوضح أنه بالتمسك بمواقعها واستنزاف الحوثيين، منعت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية التحام جبهتي الحوثيين من الجهتين الجنوبية والغربية لمحافظة مأرب.
تغيير موازين المعركة
إلى ذلك، أكد وزير الاعلام اليمني، معمر الارياني، أن تعزيز جبهات مأرب بوحدات نوعية بعد الاستنزاف الذي تعرضت له المليشيات خلال الأشهر الماضية، كفيل بتغيير موازين المعركة لصالح الجيش والمقاومة والقبائل، وتحويل مسار العمليات العسكرية.
كما أضاف في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر ليل الثلاثاء الأربعاء، أن "وصول كتيبة شهداء مأرب المدربة تدريباً عالياً والمجهزة بالأسلحة والعتاد العسكري إلى المدينة الصامدة، للانخراط في جبهات القتال، يأتي في ظل استمرار تصعيد الحوثيين، وتصاعد هجماتهم الإرهابية على الأعيان المدنية والمدنيين".
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