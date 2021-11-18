"أخطاء صادقة".. كيف تبرر الولايات المتحدة وإسرائيل إستهداف وقتل المدنيين؟

لا يتمثل "الخطأ الصادق" بإطلاق صاروخ من طائرة بدون طيار على سيارة، مما أدى إلى مقتل 10 مدنيين، ومع ذلك، فقد ادعى تحقيق في البنتاغون، يفترض أنه "مستقل"، هذا الشهر وقوع مثل هذا الخطأ بحسن نية بعد أن سمح القادة الأميركيون بشن غارة من طائرة بدون طيار في أواخر آب، أسفرت عن مقتل عائلة أفغانية، بما في ذلك سبعة أطفال. خلص جنرال في سلاح الجو الأميركي إلى أنه لم يكن هناك إهمال أو سوء سلوك، وأنه لا ينبغي اتخاذ أي إجراء تأديبي.وبحسب موقع "ميدل إيست أي" البريطاني، "في نهاية الأسبوع، برأ البنتاغون نفسه مرة أخرى. ووصفت الضربة الجوية التي شنت عام 2019 على منطقة الباغوز في سوريا والتي أسفرت عن مقتل العشرات من النساء والأطفال بأنها "مبررة". وقد قامت بذلك حتى بعد أن أظهر تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" أن مجموعة المدنيين التي تعرضت للقصف قد تم تحديدها بالفعل على أنها فارة من القتال بين الميليشيات المدعومة من الولايات المتحدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش). ووصف دين كورساك، المحامي العسكري الأميركي، الحادث في ذلك الوقت بأنه جريمة حرب محتملة، لكن البنتاغون لم يجر أي تحقيق. عند إعلان استنتاجات التحقيق في أفغانستان، أوضح البنتاغون ما هي أولوياته الحقيقية في أعقاب خروج الولايات المتحدة السريع من أفغانستان بعد عقدين من الاحتلال الفاشل".وتابع الموقع، "البنتاغون ليس الوحيد الذي يتوقع إعفاءه من التدقيق بسبب جرائم الحرب التي يرتكبها. "الخطأ الصادق" هو رواية استعمارية مستمرة تخبرها الدول الغربية لأنفسها، والبقية منا، عندما يقتلون المدنيين. عندما تغزو القوات الغربية أراضي الآخرين وتحتلها، وربما تساعد نفسها في الحصول على بعض الموارد التي يجدونها على طول الطريق، يتم ذلك باسم تحقيق الأمن أو نشر الديمقراطية. نحن نرتكب الأخطاء، وهم يرتكبون الجرائم. هذا الحق الذاتي هو مصدر السخط الغربي على أي اقتراح بأن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يجب أن تحقق، ناهيك عن مقاضاة القادة أو السياسيين الأميركيين والأوروبيين والإسرائيليين، لارتكابهم جرائم حرب أو الإشراف عليها. إن الزعماء الأفارقة أو أعداء الناتو هم وحدهم الذين يحتاجون إلى الانجرار أمام المحاكم وإجبارهم على دفع الثمن. لكن لا شيء في تحقيق البنتاغون الأخير يؤكد رواية "الخطأ الصادق"، على الرغم من التغطية المتساهلة في وسائل الإعلام الغربية التي تشير إلى أن غارة الطائرات بدون طيار كانت "فاشلة". حتى إجراء التحقيق لم يكن نزيهاً. كيف يكون "مستقلا" لجنرال البنتاغون التحقيق في حادثة تورطت فيها القوات الأميركية؟"وأضاف الموقع، "هناك سبب أعمق للشك في تحقيق البنتاغون. ما من مدافع لـ"خطأ صادق" عندما تستمر نفس الأخطاء في الحدوث. لا يمكن أن تكون "الأخطاء الصادقة" نمطاً من السلوك. ومع ذلك، فإن السنوات الطويلة من الاحتلال الأميركي لأفغانستان والعراق، والتدخل في سوريا، كانت مليئة بالضربات الجوية التي قضت على العائلات أو اقتحمت حفلات الزفاف. نادرًا ما تتصدر هذه المعلومات عناوين الأخبار، وقد طغت عليها المزاعم الخاطئة السابقة للبنتاغون بشأن "تحييد الإرهابيين" الناجح. لكن مثل هذه "الأخطاء" كانت السبب في انهيار الاحتلال الأميركي لأفغانستان في النهاية. أدى قتل الأفغان بأسلحة نارية من قبل البنتاغون إلى خلق الكثير من الأعداء بين السكان المحليين، لدرجة أن الحكام المحليين المدعومين من الولايات المتحدة فقدوا كل شرعيتهم".ورأى الموقع أن "الدول التي تصرخ بأعلى صوتها بأنها تقتل الأبرياء "عن طريق الصدفة" أو "عن غير قصد" أو لأن "الإرهابيين يتسترون وراءهم" هي أيضًا تلك التي تواصل قتل الأبرياء. فالنسخة الإسرائيلية تتمثل بـ"الخطأ المأساوي"، وهو العذر الذي استخدمته في عام 2014 عندما أطلقت البحرية الإسرائيلية صاروخين دقيقين على شاطئ في غزة في المكان الذي كان يلعب فيه أربعة فتيان كرة القدم. في سبعة أسابيع من قصف غزة في عام 2014، قتلت إسرائيل أكثر من 500 طفل فلسطيني وأكثر من 850 مدنيا بالغًا. ومع ذلك، كانت جميعها على ما يبدو "أخطاء صادقة" لأنه لم يُحاسب أي من الجنود أو القادة أو السياسيين على هذه الوفيات. ارتكب كل من إسرائيل والبنتاغون جرائمهما على أراضي شعب آخر لم تتم دعوتهما إليها. كلا الجيشين يحكمان هؤلاء الناس دون سبب وجيه، ويعاملون السكان المحليين على أنهم "أعداء". وكلاهما يتصرف بمعرفة أن جنودهما يتمتعون بحصانة مطلقة. رفضت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل التصديق على قانون "روما الأساسي"، الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية (ICC) التي تحكم في جرائم الحرب. و هذا الرفض لم يكن "خطأً صادقًا". يعرف القادة الأميركيون والإسرائيليون أن جنودهم يرتكبون جرائم حرب، وأنهم يرتكبون جرائم حرب بأنفسهم من خلال الموافقة على حروب العدوان التي يُتوقع أن يشنها هؤلاء الجنود أو الاحتلال الحربي الفوضوي طويل الأمد الذي من المفترض أن يفرضوه. لكن مهما كانوا يأملون، فإن عدم التصديق على القانون لا يعتبر بمثابة بطاقة خروج من السجن. لا يزال القادة الأميركيون والإسرائيليون يخاطرون بالوقوع تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إذا صادقت الدول التي يغزونها أو يحتلونها على القانون الأساسي، كما هو الحال مع أفغانستان وفلسطين. المهم هو أنه لا يمكن استخدام محكمة لاهاي إلا كملاذ أخير. بعبارة أخرى، يجب أن يُظهر أولاً أن أي دولة متهمة بارتكاب جرائم حرب فشلت في التحقيق بجدية في تلك الجرائم نفسها. إن جوقة الولايات المتحدة وإسرائيل حول "الخطأ الصادق" في كل مرة يقتلون فيها مدنيين هو مجرد دليل من هذا القبيل. إنه يوضح أن النظامين القانونيين في الولايات المتحدة وإسرائيل غير قادرين تمامًا على دعم قوانين الحرب، أو محاسبة مسؤوليهما السياسيين والعسكريين. يجب أن يكون هذا هو عمل المحكمة الجنائية الدولية بدلاً من ذلك".وتابع الموقع، "لكن المحكمة خائفة. شنت إدارة ترامب حربًا عليها العام الماضي لمنع مسؤوليها من التحقيق في جرائم الحرب الأميركية في أفغانستان. تم تجميد أصول مسؤولي المحكمة وحُرموا من حق دخول الولايات المتحدة. مرة أخرى، سيُحاسب أعداء الولايات المتحدة، لكن ليس الولايات المتحدة نفسها. هذا أيضا ليس بـ"خطأ صادق"."