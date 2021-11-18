الكويت.. سجن 18 متهماً في خلية تمويل حزب الله

نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر مطلع أن النيابة العامة في الكويت قررت سجن 18 متهماً في تمويل حزب الله 21 يوماً وإيداعهم السجن المركزي على ذمة التحقيق.ولفتت الى أنه "من المتوقع مثول المتهمين اليوم أمام قاضي تجديد السجن، وذلك بحسب المدة القانونية المحتجزين فيها والتي تتطلب عرضهم على قاضي التجديد.وأشار المصدر إلى أن النيابة لاتزال تحقق في القضية، ومن المتوقع إحالتها قريباً إلى محكمة الجنايات.