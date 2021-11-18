بسبب التدافع.. نائب سابق يصاب بالإعياء ويسقط على الأرض (فيديو)

أصيب النائب الكويتي السابق مسلم البراك، أمس الأربعاء، بالإعياء الذي تسبب في سقوطه، خلال حفل استقبال أقيم له بمناسبة عودته من تركيا إلى الكويت بعد عفو أميري.

وسقط البراك جراء "تدافع المهنئين"، الذين انتشروا بالقرب من ديوان البراك في منطقة الأندلس بالعاصمة الكويت، لاستقباله بعد عودته، حيث أقيم حفل عشاء بهذه المناسبة.

فيديو/سقوط مسلم البراك جراء تدافع المهنئين وإصابته بالإعياء. pic.twitter.com/2x7eTI9z04

— المجلس (@Almajlliss) November 17, 2021

وكان البراك شكر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، على العفو الأميري الذي شمله مع معارضين آخرين.

وأصدر أمير الكويت، السبت الماضي، مرسومين أميريين بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على 35 معارضا، تلبية لمطلب رئيسي لنواب المعارضة بإنهاء مواجهة مستمرة منذ شهور مع الحكومة.