"فورين أفيرز": إيران النووية ليست حتمية

بعد أشهر من عدم اليقين والمخاوف المتزايدة من الغرب، أعلنت إيران في أوائل تشرين الثاني أن المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 ستستأنف، ومن المقرر عقد الاجتماع الأول في فيينا في 29 من الشهر الحالي. في الوقت الحالي، انخفض الضغط قليلاً، لكن توقعات النجاح قاتمة. إن مطالبة إيران للولايات المتحدة بإزالة كل العقوبات المفروضة منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاقية في 2018، وإصرارها على أن تقدم الولايات المتحدة ضمانًا بأن الرئيس المستقبلي لن يترك الصفقة مرة أخرى، يتجاوز شروط الاتفاقية الأصلية.

وبحسب صحيفة "فورين أفيرز" الأميركية، "بالإضافة إلى ذلك، يعني التقدم النووي الإيراني أن العودة إلى الصفقة الآن أقل جاذبية للولايات المتحدة، لأن إيران اكتسبت معرفة مهمة لا يمكن محوها بسهولة. في ظل هذه الظروف، سيكون من الصعب الوصول إلى صفقة. لكن إدارة بايدن بحاجة إلى المحاولة، لأن إيران المسلحة نوويًا ستجعل العالم مكانًا أكثر خطورة بكثير. هذا، على الأقل، ما يعتقده معظم المراقبين. أما الأقلية منهم، فتعتقد أن المناورة النووية سوف تأتي بنتائج عكسية. لكن هذه الادعاءات لا تخضع للتدقيق. إنهم يتجاهلون الأدلة المهمة، ويستندون إلى مجموعة من الافتراضات المشكوك فيها، ويفشلون في أخذ الدروس المقدمة من خلال النظر في تجارب الدول الأخرى المسلحة نوويًا في الحسبان. في الواقع ، القنبلة الإيرانية ليست حتمية. إن إيران النووية ستشكل تحديات خطيرة للولايات المتحدة. ويبقى الخيار الأفضل محاولة منع ظهور قنبلة إيرانية في المقام الأول".

وبحسب الصحيفة، "من المستحيل استبعاد أن آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران، يريد بشدة صنع القنبلة. لكن بدلاً من محاولة أداء المهمة المستحيلة المتمثلة في النظر إلى أذهان قادة إيران، فمن الأفضل فحص الأدلة المتاحة. وهنا تشير المعلومات إلى أن إيران لم تعقد العزم على إنتاج أسلحة نووية. بدلاً من ذلك، تريد طهران القدرة على بناء أسلحة في المستقبل في حال قررت أنها بحاجة إليها، وهو ما يُعرف في اللغة النووية بإستراتيجية التحوط. منذ العام 2007، أشارت المخابرات الأميركية مرارًا وتكرارًا إلى أن إيران تريد خيار القنبلة، وليس القنبلة نفسها. وكما أدلى مدير الاستخبارات الوطنية آنذاك جيمس كلابر بشهادته أمام الكونجرس في العام 2012، "تحتفظ إيران بخيار تطوير أسلحة نووية مفتوحًا، جزئيًا من خلال تطوير قدرات نووية مختلفة تجعلها في وضع أفضل لإنتاج مثل هذه الأسلحة، إذا اختارت القيام بذلك". علاوة على ذلك، قال مجتمع الاستخبارات الأميركية إن أي قرار إيراني مستقبلي بشأن بناء أسلحة نووية سيعتمد على "نهج التكلفة والعائد". بعبارة أخرى، قرار إيران التسلح ليس نتيجة مفروغا منها. في الواقع، فإن استعداد إيران لتنفيذ اتفاق العام 2015 الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى، والذي قلل بشكل كبير من برنامج طهران النووي وقدرتها على تطوير قنبلة سريعة، دليل جيد على أن إيران ليست ملتزمة بامتلاك أسلحة نووية.

ورأت الصحيفة، "على الرغم من انسحابها من الاتفاق النووي، حتى إدارة ترامب كان عليها الاعتراف بأن إيران لم تكن تعمل بنشاط لبناء أسلحة، لكنها احتفظت،بدلاً من ذلك، بالوثائق والموظفين الرئيسيين "للحفاظ على الخبرة الفنية ذات الصلة بقدرات الأسلحة النووية، وربما المساعدة في أي جهد مستقبلي للسعي للحصول على أسلحة نووية مرة أخرى، إذا تم اتخاذ قرار بالقيام بذلك". يبدو أن إسرائيل موافقة. قال مسؤول استخباراتي إسرائيلي كبير الشهر الماضي: "على حد علمنا، لم يتغير التوجيه بشأن إنتاج أسلحة نووية. إنهم لا يتجهون نحو صنع قنبلة الآن". بالطبع يمكن أن تتغير النوايا. ولكن ما مدى سهولة صنع إيران قنبلة إذا قررت ذلك؟ يمكن لإيران أن تنتج ما يكفي من المواد "بسرعة" لصنع قنبلة. لكن لا يجب تجاهل حقيقة أنه ما لم تقم إيران ببناء منشآت سرية، وليس هناك دليل على وجودها، فإنها ستحاول "الاختراق" في موقع يخضع للمراقبة من قبل مفتشين دوليين، مما يشكل خطرًا كبيرًا بالاكتشاف والتدخل. إن طرد المفتشين الدوليين سيمنعهم من الإبلاغ عن أنشطة إيران، لكنه سيكون بحد ذاته علامة حمراء كبيرة وسيشير إلى أن إيران كانت تندفع نحو القنبلة. قد لا يكون لدى المجتمع الدولي متسع من الوقت للعمل. لكن هامش الخطأ الإيراني سيكون بالمثل ضئيلاً. سيحتاج قادة إيران إلى أن يكونوا يائسين للغاية للمخاطرة بكل شيء من أجل سلاح نووي واحد. فحتى لو نجحت إيران في إنتاج ما يكفي من المواد النووية، لا يزال يتعين عليها حزم تلك المواد مع مكونات أخرى في جهاز نووي وربما تحميلها على صاروخ".

وتابعت الصحيفة، "إن قدرة المجتمع الدولي على تعطيل العدو السريع الإيراني للقنبلة لا تهم إذا لم تكن لدى الولايات المتحدة أو إسرائيل الإرادة لإيقافها. وبقدر ما يركز هذان البلدان على البرنامج النووي الإيراني، فإن المفاجأة الاستراتيجية ما زالت ممكنة. ومع ذلك، من الصعب للغاية تخيل سيناريو تسمح فيه الولايات المتحدة أو إسرائيل لإيران عن عمد بعبور العتبة النووية. وصعدت إسرائيل من تدريباتها على توجيه ضربة عسكرية لمواقع إيران النووية. على مدى عقود، تعهد كل رئيس أميركي بعدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وقد صرح الرئيس جو بايدن مؤخرًا أنه إذا فشلت الدبلوماسية، فإن الولايات المتحدة "ستتجه إلى خيارات أخرى". قد تكون الضربة العسكرية لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية أحد قرارات السياسة الخارجية القليلة المتبقية التي ستحظى بدعم غالبية الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس".

وختمت الصحيفة، " بدلاً من الاستسلام لحتمية القنبلة الإيرانية، ينبغي على الولايات المتحدة التركيز على منع إيران من تجاوز العتبة النووية. والطريقة الأفضل للقيام بذلك هي التوصل إلى اتفاق مع إيران يقضي على برنامجها النووي تحت رقابة دولية صارمة مقابل تخفيف العقوبات. وهذا أصعب اليوم بالنظر إلى انسحاب إدارة ترامب من اتفاق 2015 والتقدم النووي الإيراني اللاحق. لكن التاريخ يشير إلى سببين للتفاؤل: إيران ليست ملتزمة بالقنبلة، ويمكن التأثير على قراراتها بشأن برنامجها النووي. ومهمة واشنطن هي إقناع إيران بأن مصالحها تخدم بشكل أفضل من خلال التوصل إلى اتفاق وليس من خلال تصعيد برنامجها النووي. للقيام بذلك، يجب على الولايات المتحدة الاحتفاظ بالخيار العسكري كخطة بديلة، والبقاء منفتحة على الحل الدبلوماسي، والتحلي بالمرونة بشأن بدائل الاتفاقية النووية المعرضة للخطر".