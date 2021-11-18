أسرع من الصوت: صاروخ صيني لف الأرض.. وواشنطن قلقة!

كتبت "الحرة":

أعلن الجنرال جون هيتين، نائب رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، لشبكة "سي بي أس" نيوز، ان الصاروخ الصوتي الذي اختبرته الصين "دار حول الأرض".

وأعرب هيتين ثاني أعلى عسكري في الولايات المتحدة، عن قلقه بشأن الجهود العسكرية الصينية، مشيرا إلى أن "الصاروخ بعيد المدى" كان قد انطلق بسرعة تفوق الصوت وأصاب هدفه بشكل "قريب جدا".

وحذر من الوتيرة التي يطور الجيش الصيني بها قدراته، من أنه يوما ما قد يكون لديهم القدرة على شن هجوم نووي مفاجئ على الولايات المتحدة.

وتساءل هيتين: "لماذا يبنون هذه القدرات؟.. تبدو وكأنها سلاح يستخدم لأول مرة، هذا ما تبدو عليه تلك الأسلحة".

رئيس الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، أعلن في مطلع تشرين الثاني أن التجربة الصينية الأخيرة على إطلاق صاروخ أسرع من الصوت يدور حول الأرض شبيه بإطلاق الاتحاد السوفياتي لـ "سبوتنيك"، أول قمر اصطناعي في العالم عام 1957 والذي كان شرارة سباق الدول العظمى إلى الفضاء.

وأكد ميلي، في تصريحات لتلفزيون بلومبرغ أن "ما شهدناه حدث مهم جدا يتعلق باختبار منظومة أسلحة فرط صوتية. والأمر مثير جدا للقلق".

وأضاف "لا أعلم ما إذا كان ذلك شبيها بلحظة سبوتنيك، لكن أعتقد أنه قريب جدا منها"، وتابع "جرى حدث تكنولوجي بالغ الأهمية ... ونوليه كل انتباهنا".

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" قد كشفت تجربة إطلاق الصاروخ في أغسطس فاجأت الولايات المتحدة.

ودار الصاروخ حول الأرض على ارتفاع منخفض وبسرعة تفوق سرعة الصوت بخمس مرات، وفق الصحيفة.

والصواريخ الأسرع من الصوت هي الجبهة الجديدة في هذه التكنولوجيا، نظرا لقدرتها على التحليق على علو أكثر انخفاضا، وبالتالي يصعب رصدها مقارنة بالصواريخ البالستية، ولقدرتها على بلوغ أهدافها بسرعة أكبر، ولسهولة مناورتها.

وهذا ما يجعلها أكثر خطورة، خصوصا إذا زودت برؤوس نووية.

وكشفت الصين عن صاروخ أسرع من الصوت متوسط المدى، هو دي إف-17 في 2019، يمكنه اجتياز 2000 كلم وحمل رؤوس نووية.

وكشف تقرير للبنتاغون، أن الصين "تنوي امتلاك ألف رأس نووي على الأقل بحلول عام 2030، وهو ما يتجاوز الوتيرة التي توقعتها وزارة الدفاع في عام 2020".