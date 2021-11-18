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إصابات "كورونا" ستنخفض عن "الإنفلونزا" بشرط واحد... هذا ما كشفه بيل غيتس (فيديو)

Lebanon 24
18-11-2021 | 06:00
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قال المليادردير الأميركي بيل غيتس، مالك شركة "مايكروسوفت"، إن معدلات الوفيات والإصابات بفيروس كورونا قد تنخفض دون مستويات الإنفلونزا بحلول منتصف العام المقبل بشرط عدم ظهور متغيرات جديدة من الفيروس.

وقال غيتس في منتدى "بلومبرغ" في سنغافورة، بين المناعة الطبيعية واللقاح والعلاجات التي تؤخذ عن طريق الفم: "يجب أن ينخفض معدل الوفيات ومعدل المرض بشكل كبير جدًا".

وقال غيتس إن القيود الحالية التي يواجهها تطعيم شامل ضد فيروس كورونا ستتغير العام المقبل، حيث يتم حل مشكلات الإمداد.

وأضاف: "اللقاحات هي أخبار جيدة للغاية، وسيتم حل قيود المعروض إلى حد كبير مع خروجنا في منتصف العام المقبل، وبالتالي سنكون مقيدين بالخدمات اللوجستية والطلب".

وتابع: "التطور المثير هو أن شركة "Merck" وشركة "Pfizer" طورتا أدوية مضادة للفيروسات عن طريق الفم".
وأوضح جيتس أن العقار، الذي تصنعه شركة الأدوية "Merck"، يمكن أن يقل سعره عن 8 دولارات.

وقال "هذا سيسمح لأي شخص معرض للخطر بسبب تقدمه في السن أن يبدأ العلاج الوقائي فور تلقيه نتيجة إيجابية لفحص الإصابة بفيروس كورونا".

وأشار غيتس إلى أنه ليس من الواضح في كثير من البلدان ما سيكون مستوى الطلب، خاصة في أماكن مثل إفريقيا.
المصدر: سبوتنيك
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