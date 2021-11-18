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عميل إيراني في منزل وزير الدفاع الاسرائيلي

Lebanon 24
18-11-2021 | 07:00
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أفادت وسائل إعلام عبرية بأن جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" اعتقل عامل نظافة في منزل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بتهمة التجسس لصالح إيران.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقارير نشرتها اليوم الخميس، أن هذا العامل اعتقل بعد أن اعترف بتسليم بيانات أمنية إلى إيران وتثبيت برنامج تجسس على الحاسوب الخاص بغانتس.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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