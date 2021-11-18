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عربي-دولي
أوكرانيا تسعى للحصول على أسلحة من الغرب
Lebanon 24
18-11-2021
|
08:30
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أعلنت كييف اليوم الخميس، أنها تسعى للحصول على مساعدات عسكرية إضافية من حلفائها الغربيين بعدما أعربوا عن قلقهم حيال تحرّكات القوات الروسية عند الحدود الأوكرانية.
وينخرط الجيش الأوكراني في نزاع مع انفصاليين مؤيدين لروسيا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك اندلع بعدما ضمّت موسكو شبه جزيرة القرم العام 2014. وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روسيا بإرسال قوات وأسلحة عبر الحدود، وهو أمر تنفيه موسكو.
وأظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً روسياً تحرّك قوات ودبابات وصواريخ باتّجاه الحدود الأوكرانية، ما أثار القلق من احتمال حدوث تصعيد في النزاع.
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا: "ازدادت عدائية روسيا الدبلوماسية والعسكرية بدرجة كبيرة في الأسابيع الأخيرة". وقال للصحافيين إن "أوكرانيا تعزز تعاونها مع حلفائها بشكل نشط لمواجهة التهديدات".
ولفت الوزير إلى أنه بعد زيارتين أجراهما إلى واشنطن وبروكسل في الأيام الأخيرة، فإن "العمل جار لتطوير حزمة شاملة لاحتواء روسيا".
وأوضح أن الحزمة تترجم بـ"دعم سياسي" لأوكرانيا من حلفائها الغربيين و"تكثيف الضغط الدبلوماسي ومن خلال العقوبات" على روسيا، إلى جانب "إمداد جيشنا بمزيد من الأسلحة الدفاعية".
المصدر: العربية
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