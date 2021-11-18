أردوغان يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة إعادة ترسيخ ثقافة السلام والتسامح

خلال اتصال هاتفي بينهما، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنظيره الإسرائيلي، إسحاق هرتصوغ، ضرورة إعادة ترسيخ ثقافة السلام والتسامح والتعايش في المنطقة.وبحث أردوغان وهرتصوغ هاتفيا العلاقات الثنائية وعدة قضايا إقليمية.وشدد أردوغان خلال الاتصال مع هرتصوغ، على "أهمية العلاقات التركية ـ الإسرائيلية من أجل الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".