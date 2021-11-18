عربي-دولي

بايدن يقود سيارة "هامر" كهربائية... ويسأل: هل من شخص يريد القفز إلى الخلف؟ (فيديو)

Lebanon 24
18-11-2021 | 09:30
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قام الرئيس الأميركي جو بايدن  برحلة تفقدية إلى مصنع "جنرال موتورز" للسيارات وانتهز هذه الفرصة لاختبار سيارة هامر كهربائية.

وأظهر فيديو أن بايدن صعد إلى السيارة مع أحد موظفي المصنع، وانطلق، ثم توقف قرب المراسلين وسأل: "هل من شخص يريد القفز إلى الخلف؟" 

وذكر تقرير "اسوشيتد برس" أن سعر السيارة التي جربها الرئيس يبدأ من 108700 دولار.

المصدر: روسيا اليوم

عربي-دولي

فيديو

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2021-11-18
09:00 | 2021-11-18
08:30 | 2021-11-18
08:00 | 2021-11-18
07:30 | 2021-11-18
07:00 | 2021-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website