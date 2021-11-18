عربي-دولي

زيلينسكي: فرض عقوبات على 28 شخصا بينهم روس

Lebanon 24
18-11-2021 | 10:30
A-
A+
Doc-P-887638-637728463752800389.jpg
Doc-P-887638-637728463752800389.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت الرئاسة الأوكرانية، إن رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي صادق على حزمة أخرى من العقوبات ضد مواطنين روس.

وجاء في الوثيقة: "يدخل حيز التنفيذ قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، الصادر في 20 آب 2021، بشأن تطبيق التدابير الاقتصادية الخاصة وغيرها من التدابير التقييدية الشخصية".

وذكر موقع الرئاسة الإلكتروني، أن المرسوم يطبق منذ لحظة نشره.

وتضم القائمة 28 شخصا - 23 مواطنا من روسيا وخمسة مواطنين من أوكرانيا.

ويحظر عليهم جميعا دخول أراضي أوكرانيا، ولن يتمكنوا من سحب رؤوس المال إلى خارج البلاد، ولا فتح حسابات بالعملات الصعبة في المصارف الأوكرانية، وسيتم تجميد ودائعهم.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2021-11-18
16:00 | 2021-11-18
15:30 | 2021-11-18
15:00 | 2021-11-18
14:30 | 2021-11-18
14:00 | 2021-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website