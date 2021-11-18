عربي-دولي

تحطم مقاتلة "F- 16" في اليونان

Lebanon 24
18-11-2021 | 11:30
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ذكرت وسائل الإعلام أن مقاتلة "F-16" تابعة لسلاح الجو اليوناني تحطمت أثناء إقلاعها من قاعدة "أندرافيدا" الجوية شمال غرب بيلوبونيز، فيما نجا طيارها.

وأعلنت قناة "ERT1" التلفزيونية، أن "الحادث وقع أثناء الإقلاع برحلة تدريبية قرب قاعدة "أندرافيدا"، حيث جناح الطيران 117 في سلاح الجو اليوناني".

وأضافت أنه "لم يعرف بعد سبب الحادث وأن الطيار تمكن من النجاة".

وأمرت القيادة العامة للقوات المسلحة اليونانية بالتحقيق للوقوف على أسباب الحادث.
المصدر: روسيا اليوم
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