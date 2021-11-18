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الأمم المتحدة: قتل متظاهرين في السودان "معيب"

Lebanon 24
18-11-2021 | 12:30
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أدانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه استخدام قوات الأمن السودانية للذخيرة الحية في وجه المتظاهرين السلميين.

وقالت باشليه في بيان إن "استخدام الذخيرة الحية مجددا أمس الأربعاء ضد المتظاهرين أمر معيب تماما".

وأضافت "بعد مناشداتنا المتكررة إلى الجهات العسكرية والأمنية على الامتناع من استخدام القوة التي لا لزوم لها، إنه أمر مخز تماما حيث تم استخدام الذخيرة الحية مرة أخرى أمس الاربعاء ضد المتظاهرين ".

 وأورد البيان: "إطلاق النار على حشود كبيرة من العزّل المتظاهرين ، أسفر عن مقتل العشرات من الواضح أن المزيد من الجرحى، وأن هذه العمليات الأمنية تهدف إلى خنق حرية التعبير والمعارضة ، وتصل إلى حد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان ".

وأضاف البيان انه حسب مصادر طبية موثوقة، أصيب أكثر من 100 شخص خلال احتجاجات الأربعاء، 80 منهم أصيب بعيار ناري".
المصدر: سكاي نيوز
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