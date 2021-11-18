عربي-دولي

السلطات المصرية تكشف حقيقة وجود حالات تسمم في مدرسة ابتدائية بالبلاد

Lebanon 24
18-11-2021 | 13:00
A-
A+
Doc-P-887696-637728562632001918.jpg
Doc-P-887696-637728562632001918.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية حقيقة ما أثير حول وقوع حالات تسمم لطلاب مدرسة "كفر الطايفة" الابتدائية بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها، أن "وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، يتابع مع مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، والذي أكد أنه تبين شعور عدد من طلاب المدرسة بالمغص، وأصبحت حالتهم الصحية مستقرة، وأن الحالات تخرج تباعا من المستشفى عقب تحسن حالتهم الصحية".
وأكدت المديرية أنه "تم إرسال عينة من الوجبة المدرسية للمعامل المركزية، للوقوف على سلامتها، ومعرفة أسباب شعور الطلاب بالإعياء".
ووجه وزير التربية والتعليم، مدير المديرية بمتابعة الحالة الطبية، للطلاب لحين الاطمئنان عليهم وخروجهم من المستشفى.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2021-11-18
16:00 | 2021-11-18
15:30 | 2021-11-18
15:00 | 2021-11-18
14:30 | 2021-11-18
14:00 | 2021-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website