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وصول طائرة تقل مهاجرين عراقيين من بيلاروسيا إلى أربيل

Lebanon 24
18-11-2021 | 14:30
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هبطت مساء الخميس، طائرة تقل مئات المهاجرين العراقيين كانوا عالقين عند الحدود بين بيلاروس وبولندا، في مطار أربيل في شمال العراق.
وأفاد المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان أن في المجمل، بلغ عدد المهاجرين الذين كانوا على متن طائرة البوينغ 747 التابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية، 431 شخصًا.
وأعلن خلال مؤتمر صحفي اعتقال عشرة مهربين خدعوا المهاجرين الذين يتحدر غالبيتهم من إقليم كردستان. وستُكمل الرحلة طريقها إلى بغداد هذا المساء، وفق وكالة "فرانس برس".
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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