الكاظمي يبحث مع نظيره البولندي هاتفيا وضع العراقيين على الحدود البولندية

بحث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مع نظيره البولندي، ماتوش مورافيتسكي، اليوم الخميس، سبل رفع المعاناة عن المواطنين العراقيين العالقين على الحدود بين بولندا وبيلاروس.وجاء في بيان رئاسة مجلس الوزراء، اليوم، أن "رئيس مجلس الوزراء تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء بولندا لمناقشة السبل الكفيلة لرفع المعاناة عن العراقيين العالقين على الحدود البولندية".وأضاف البيان أنه "تم بحث السبل بالشكل الذي يؤمّن وضعهم، ويحفظ كرامتهم، والتأكيد على معالجة مشكلاتهم".كما أوضح الكاظمي خلال الاتصال أن "الاتحاد الأوروبي شريك أساسي للعراق"، مؤكداً "حرص الحكومة على استثمار العلاقات التاريخية مع الاتحاد من أجل المزيد من التعاون المشترك مستقبلاً".