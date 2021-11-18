الولايات المتحدة تدين عنف قوات الأمن السودانية ضد المحتجين على الانقلاب

دانت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، عنف قوات الأمن السودانية ضد المتظاهرين السلميين، ودعت الأجهزة الأمنية إلى ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات السلمية في المستقبل.وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية، فضل عدم الكشف عن اسمه، لقناة "الحرة" إن "الولايات المتحدة تنضم إلى شعب السودان في الضغط من أجل الإفراج عن جميع قادة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمتظاهرين الذين اعتُقلوا منذ أحداث 25 تشرين الأول".وعبر عن دعم الولايات المتحدة لحق الجميع في السودان في التجمع السلمي.وكان السودان شهد يوما داميا الأربعاء، بمقتل 15 متظاهرا وإصابة عشرات آخرين برصاص الجيش في احتجاجات رافضة للانقلاب العسكري، بحسب نقابة لجنة أطباء السودان.وأوضحت النقابة المؤيدة للحكم المدني، لفرانس برس أن 11 شخصا من بينهم امرأة قتلوا بالرصاص في ضاحية العاصمة الشمالية وحدها، وقد قتلوا "جميعهم برصاص حي بين الرأس والصدر والبطن".وترتفع بذلك حصيلة قتلى الاحتجاجات منذ أن انقلب قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، على شركائه المدنيين في الحكم، إلى 39 قتيلا بينهم ثلاثة مراهقين، ومئات الجرحى.من جانبها، قالت الشرطة السودانية إنها استخدمت "الحد الأدنى من القوة والغاز المسيل للدموع ولم تستخدم السلاح الناري مطلقا". وأشارت في بيان إلى أنه بمراجعة جميع أقسام الشرطة وسجلاتها بالخرطوم تبين أن "هنالك حالة وفاة واحدة لمواطن في محلية بحري".وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرة إلى إصابة 89 من عناصر الشرطة بعضها إصابات جسيمة، وإصابة 30 شخصا من المواطنين نتيجة الاختناق بالغاز المسيل للدموع.وذكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، مولي في شجعت، خلال زيارتها الأخيرة للخرطوم، القادة السودانيين على المضي قدما في الحوار من أجل العودة إلى الانتقال المدني نحو الديمقراطية في السودان وإعادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.وأشار إلى أن المسؤولة الأميركية ضغطت من أجل إطلاق سراح المعتقلين، ودعت الأجهزة الأمنية إلى ضبط النفس في الرد على الاحتجاجات السلمية.ودانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، الخميس، استخدام قوات الأمن السودانية، الذخيرة الحية، في وجه المتظاهرين السلميين، بعد مقتل 15 محتجا، الأربعاء، في يوم اعتُبر الأكثر دموية منذ انقلاب 25 تشرين الأول.وقالت باشليه في بيان إن "استخدام الذخيرة الحية مجددا أمس ضد المتظاهرين أمر معيب تماما".وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، الأربعاء، للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم للأمم المتحدة، إن ثمة شواغل بشأن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين في نهاية الأسبوع.وأضاف: "ندرك أن المتظاهرين قوبلوا بقوة مفرطة في عطلة نهاية الأسبوع، ورأينا تقارير تفيد بوفاة سودانيين، نريد أن نتأكد من الحفاظ على حرية التعبير وحماياتها، وهي واحدة من شعارات الثورة السودانية".وكان قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أعلن في 25 تشرين الأول حال الطوارئ في البلاد، وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة حمدوك، الذي جرى توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.وبعدها بأسبوعين، أصدر البرهان مرسوما بتشكيل مجلس سيادي جديد، وهو ما رفضته القوى المدنية التي دعت الشارع السوداني إلى التظاهر رفضا للانقلاب.