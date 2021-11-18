عربي-دولي

المفوضية الأوروبية تشكر تركيا على "دعمها في أزمة الهجرة"

Lebanon 24
18-11-2021 | 15:30
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شكرت المفوضية الأوروبية تركيا على إجراءات اتخذتها في أزمة الهجرة التي اندلعت عند حدود بيلاروس والاتحاد الأوروبي.
وقال نائب رئيس المفوضية مارغاريتيس سخيناس، إنه سيزور أنقرة ليقدم الشكر للسلطات التركية "على الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا لوضع حد للانتهاكات التي ارتكبتها شبكات المهربين في حق المهاجرين اليائسين، ولتعزيز تعاوننا في مجال الهجرة والأمن".
ووصف التعاون بين المفوضية وتركيا في ملف الهجرة بأنه ناجح. وقال "علينا الآن أن نواجه تهديدات جديدة بما في ذلك الاتجار بالبشر الذي ترعاه الدول".
وكانت أنقرة قد منعت منذ يوم الجمعة و"حتى إشعار آخر" بيع مواطني العراق وسوريا واليمن تذاكر السفر إلى بيلاروس من مطارات تركيا.
وهو قرار رحب به الاتحاد الأوروبي على الفور، بينما اتهمت بيلاروس بتنظيم تدفق آلاف المهاجرين معظمهم من الشرق الأوسط إلى حدودها مع بولندا، ردا على العقوبات الغربية.
المصدر: روسيا اليوم
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