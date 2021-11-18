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باكستان تطلق سراح زعيم متشدد بموجب اتفاق لإنهاء الاحتجاجات

Lebanon 24
18-11-2021 | 23:00
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أعلن حسن خوار المتحدث باسم الحكومة الباكستانية إطلاق سراح سعيد حسين رضوي زعيم حركة "لبيك باكستان" المتشددة، بعد أسبوع من شطب اسمه من قائمة الإرهاب بموجب اتفاق لإنهاء الاحتجاجات.
وقال خوار لوكالة "رويترز": "حسين رضوي أطلق سراحه من سجنه بمدينة لاهور".

وجاء إطلاق سراح رضوي بعد أسبوعين من موافقة رئيس الوزراء عمران خان، على إطلاق سراح أكثر من ألفي معتقل من أعضاء الجماعة ورفع حظر كان مفروضا عليها والسماح لها بخوض الانتخابات.

وقال مفاوضون إنه في مقابل ذلك ستكف الجماعة عن ممارسة سياسة العنف وستسحب طلبها بطرد السفير الفرنسي لدى باكستان ردا على نشر رسوم مسيئة للنبي محمد في مجلة فرنسية.

وكان أفراد الجماعة بدأوا الخروج إلى الشوارع في منتصف أكتوبر في مستهل احتجاجات واشتباكات أسفرت عن مقتل سبعة من أفراد الأمن على الأقل وإصابة العشرات من الجانبين وإغلاق أكثر الطرق السريعة ازدحاما في البلاد.

وكانت حكومة خان صنفت الحركة "جماعة إرهابية" وألقت القبض على رضوي في احتجاجات عنيفة مماثلة في وقت سابق من هذا العام.
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