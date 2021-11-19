عربي-دولي

أزمة الحدود.. بيلاروس تنقل مهاجرين من مخيم إلى مركز لوجستي

Lebanon 24
19-11-2021 | 00:00
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أعلن حرس الحدود البيلاروسيون، مساء الخميس، نقل مهاجرين من مخيم مؤقت كان يقطنه نحو ألفي شخص في بيلاروس على الحدود مع بولندا، إلى مركز لوجستي قريب.

وقال حرس الحدود على تلغرام "اعتبارا من 18 نوفمبر، نُقل جميع اللاجئين من المخيم الموقت على الحدود البيلاروسية البولندية بالقرب من نقطة عبور بروزكي، على أساس طوعي، إلى مركز لوجستي" آخر. 

وقد نُشرت صور للمخيم الذي بدا مهجورا.

وكان المخيم الموقت يؤوي ما يصل إلى 2000 شخص في الأيام الأخيرة. وتم إنشاؤه في منطقة حرجية ليست بعيدة عن نقطة بروزكي الحدودية حيث واجه مئات المهاجرين الثلاثاء خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع الذي استخدمته القوات البولندية.

وأكد حرس الحدود البولنديون إخلاء المخيم.

ويأتي الإخلاء بعد أسبوع من التوترات المتزايدة بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي.

وأكدت مينسك أنه خلال محادثات شارك فيها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قالت الأخيرة إنها تريد الحصول من الاتحاد الأوروبي على موافقة لفتح "ممر إنساني" لإجلاء حوالى 2000 مهاجر من المخيم إلى ألمانيا، وهو ما نفته برلين.

وإلى جانب المهاجرين الموجودين على الحدود، يوجد حوالى 5000 آخرين في بيلاروس، وفقًا لرئاسة البلاد.

وعاد مئات العراقيين الذين لم يفلحوا في الدخول إلى الاتحاد الأوروبي من بيلاروس، إلى بلادهم الخميس، في حين اعتقل الجيش البولندي عشرات الذين عبروا الحدود البيلاروسية، في أزمة يحمّل الغرب مسؤوليتها لمينسك.

وتتهم الحكومات الأوروبية الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بجذب آلاف المهاجرين خصوصا من أكراد العراق، إلى الحدود، ردا على فرض عقوبات على نظامه بعد قمع تظاهرات المعارضة العام الماضي.

وترفض مينسك وحليفتها الأبرز موسكو الاتهامات، وتنتقدان الاتحاد الأوروبي لعدم استقباله المهاجرين الساعين إلى عبور الحدود.
المصدر: الحرة
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