روسيا تعلن نجاحها بإطلاق الصاروخ الذي "لا يقهر"

أعلنت روسيا، الخميس، أن فرقاطة "الأميرال غورشكوف"، قامت بإطلاق اختباري لصاروخ "تسيركون" الأسرع من الصوت، وهو سلاح من نوع جديد يثير قلق الغرب وتعتبر موسكو أنه "لا يُقهر".وقال الجيش الروسي في بيان إنه أطلق الصاروخ باتجاه هدف بحري في مياه البحر الأبيض، وتمت إصابة الهدف بـ"ضربة مباشرة".ويعود أول إطلاق رسمي للصاروخ تسيركون إلى تشرين الأول 2020، واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن حينها أن هذه التجربة الناجحة هي "حدث عظيم" بالنسبة إلى "روسيا بأسرها".ومنذ ذلك الحين، أجريت تجارب من فرقاطة "الأدميرال غورشكوف".