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عربي-دولي
التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق لاستهداف المدنيين بجازان
Lebanon 24
19-11-2021
|
01:30
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أفاد تحالف دعم الشرعية باليمن، ليل الخميس الجمعة، باعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق لاستهداف المدنيين بجازان.
وقال التحالف إنه رصد نشاطاً وتحركات مشبوهة لأعمال عدائية من مطار صنعاء الدولي.
ولفت التحالف إلى أن مطار صنعاء تحول لثكنة عسكرية لإطلاق الأعمال العدائية العابرة للحدود.
وفي وقت سابق، الخميس، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذه 35 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثيين في مأرب والجوف خلال 24 ساعة.
وأضاف أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 24 آلية عسكرية، بينما الخسائر البشرية في صفوف الحوثيين تجاوزت مقتل 200 إرهابي.
وأكد التحالف وقوع آلاف القتلى من الحوثيين بمعركة مأرب، مضيفاً: "وعليهم تحمل المزيد من الخسائر".
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