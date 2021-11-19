مسؤولون أميركيون: إيران استهدفت قاعدة أميركية بسوريا بمُسيرة الشهر الماضي





وأوضح المسؤولون الأمنيون أن استهداف إيران قاعدة التنف كان ردا على غارة إسرائيلية بسوريا.



واعتبرت وسائل إعلام أميركية أن استهداف إيران قاعدة التنف الأميركية تصعيد غير مسبوق ويؤشر لمخاطر جديدة. أفاد مسؤولون أمنيون أميركيون، اليوم الجمعة، بأن إيران استهدفت قاعدة أميركية في سوريا بطائرة مُسيرة الشهر الماضي.وأوضح المسؤولون الأمنيون أن استهداف إيران قاعدة التنف كان ردا على غارة إسرائيلية بسوريا.واعتبرت وسائل إعلام أميركية أن استهداف إيران قاعدة التنف الأميركية تصعيد غير مسبوق ويؤشر لمخاطر جديدة.

وتزامناً، أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن سيلقي في المنامة خطابا بشأن السياسة الأمنية الأميركية في الشرق الأوسط.



البنتاغون أضاف بالقول: سياستنا الأمنية تقوم على مبادئ العزم والالتزام والتعاون مع شركائنا، مضيفاً: سنحتفظ بعشرات الآلاف من الجنود في القواعد العسكرية بالشرق الأوسط.