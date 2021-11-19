سوريا.. غضب في ريف حلب بعد اغتصاب ابنة 3 سنوات

جريمة بشعة في بلدة كفرنايا بريف حلب
عنصران من ميليشيات قسد أقدما على اغتصاب الطفلة "لين محمد حسن الخطيب" ثم رميها على أطراف البلدة
قيل إن عمر الطفلة 3 سنوات فقط
اليوم خرجت مظاهرة في البلدة للمطالبة بمحاسبة العنصرين. pic.twitter.com/O4Fwek74n8
— ثائر المحمد (@tha7yir) November 18, 2021
جريمة بشعة في بلدة كفرنايا بريف حلب
عنصران من ميليشيات قسد أقدما على اغتصاب الطفلة "لين محمد حسن الخطيب" ثم رميها على أطراف البلدة
قيل إن عمر الطفلة 3 سنوات فقط
اليوم خرجت مظاهرة في البلدة للمطالبة بمحاسبة العنصرين. pic.twitter.com/O4Fwek74n8