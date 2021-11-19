عربي-دولي

الخارجية التركية تستدعي سفيرة بلغاريا في أنقرة والسبب..

Lebanon 24
19-11-2021 | 05:00
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قالت وكالة الأناضول، إن الخارجية التركية استدعت سفيرة بلغاريا في أنقرة، وأبلغتها رفضها لاتهام تركيا بالتدخل في الشؤون الداخلية البلغارية.

وترفض الوزارة التركية كذلك المزاعم بأن أنقرة قامت بتوجيه الأتراك البلغار خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة في بلغاريا.

ووفقا للوكالة، ترفض الخارجية التركية، مزاعم تروج لها صوفيا، بخصوص الانتخابات التي جرت في بلغاريا يوم 14 نوفمبر.

ونقلت الوكالة عن مصادر في الخارجية التركية، أن فاروق قايماقجي مساعد وزير الخارجية التركي استدعى سفيرة بلغاريا أنغيل خريستوف تشولاكوف، مساء الخميس، وأبلغها استياء بلاده من تلك التصرفات.
وخلال اللقاء مع السفيرة البلغارية، شدد قايماجي على حق الناخبين البلغار من أصول تركية باستخدام حقوقهم الأساسية في الانتخابات، وتعبيرهم عن اختياراتهم، وعلى أنه لا يجوز أن تنكر بلغاريا، وهي من أعضاء الاتحاد الأوروبي، عليهم هذا الحق.

وسلم المسؤول التركي، للسفيرة البلغارية مذكرة تضمنت تلك النقاط، وأكد أنه لم يتوقع أن يتم استغلال قيام الناخبين الأتراك البلغار بالتصويت داخل تركيا، كوسيلة في السياسة الداخلية البلغارية.

كما أعرب عن استنكاره للمظاهرات والسلوكيات غير اللائقة، التي تمت أمام السفارة التركية في صوفيا.

وأشارت وكالة الأناضول، إلى أن استدعاء السفيرة البلغارية جاء بعد أن استدعت الخارجية البلغارية قبل ذلك السفيرة التركية آيلين سكز كوك، لتبلغها باحتجاج الجانب البلغاري.
المصدر: روسيا اليوم
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