"فورين بوليسي": كبار دبلوماسيي إيران الجدد يمثلون مشكلة!

مع انتهاء الجولة السادسة من محادثات فيينا الهادفة إلى استعادة الاتفاق النووي الإيراني في حزيران الفائت، كان هناك القليل في لهجة أو جوهر التصريحات العلنية من قبل كبار الدبلوماسيين الأميركيين، ومن الاتحاد الأوروبي، والألمان، والإيرانيين، والروس التي أشارت إلى أن المفاوضات قد واجهت عقبة، حتى أنهم بدوا متفقين على أن المحادثات قد نجحت، بمعنى أن القرارات المتبقية يجب أن تُتخذ على مستوى القيادة السياسية في كل عاصمة من عواصمهم.

وبحسب صحيفة "فورين بوليسي" الأميركية، "أعلن الرئيس الإيراني آنذاك حسن روحاني في ذلك الوقت أن المحادثات قد تقدمت حتى الآن وأنه لا توجد عقبات جوهرية متبقية أمام استعادة الاتفاق. حتى أن ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، عرض إطارًا زمنيًا للتوصل إلى اتفاق نهائي: "لدينا جميع الفرص للوصول إلى النقطة الأخيرة من مفاوضاتنا، ربما حتى منتصف تموز، ما لم يحدث شيء غير عادي وسلبي". من المؤكد أن "شيئًا استثنائيًا وسلبيًا" يبدو أنه قد تكشّف، وبالتحديد، عقب انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسًا لإيران. من المؤكد أن الشخصيات الرئيسية في إدارة رئيسي تدرك بالتأكيد الفوائد الاقتصادية لإحياء الصفقة. لكن أصبح من الواضح بشكل متزايد أن تعيين رئيسي على رأس جهاز السياسة الخارجية الإيرانية لا يتوافق مع هدفه المعلن المتمثل في إحياء الصفقة دبلوماسياً".

وتابعت الصحيفة: "بادئ ذي بدء، تبنى وزير الخارجية الجديد حسين أمير عبد اللهيان أحيانًا وجهات نظر خاطئة حول اتفاق 2015 وكيف تندرج العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في سياق الاتفاقية.

منذ بداية ولايته، أصدر أكثر من مرة بيانات مربكة حول الإطار الزمني لاستئناف المحادثات، إلا أن تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية تتناقض مع تلك البيانات. تفاقم الارتباك في وقت لاحق عندما اقترح أمير عبد اللهيان أن تقوم إدارة بايدن بإلغاء تجميد 10 مليارات دولار من الأموال الإيرانية قبل عودة إيران إلى المحادثات.

ولكن أبعد من مجرد إرباك القوى العالمية بشأن نوايا إيران، كشفت البيانات عن افتقار الوزير إلى فهم السياسة الأميركية الداخلية وكيف أنها تحد من نطاق الإجراءات الممكنة التي يمكن للرئيس الأميركي جو بايدن اتباعها بشكل واقعي لإنقاذ الصفقة. حتى أن مثل هذه التصريحات أثارت غضب الأطراف الأخرى في الصفقة. حتى الروس، الذين يُفترض أنهم حلفاء لإيران، لم يتمكنوا من كبح جماح أنفسهم عن السخرية من اللغة المربكة التي استخدمها الوزير الجديد. تظهر صورة أكثر قتامة عندما ينظر المرء إلى علي باقري كاني، رجل رئيسي في المحادثات النووية.

يتمتع باقري كاني بسجل حافل من العداء القوي والصريح للصفقة التي يُكلف الآن بإحيائها. من الصعب عدم رؤية هذا الامر على أنه مشكلة. ربما تحت وطأة معارضته الشديدة للصفقة، قدم ذات مرة ادعاءً كاذبًا واضحًا بأن الاتفاق النووي لعام 2015 لم يحظ في ذلك الوقت بموافقة المرشد الأعلى علي خامنئي وأن "العديد" من الخطوط الحمراء التي حددتها القيادة قد تجاهلها الدبلوماسيون الإيرانيون الذين توسطوا في الصفقة.

لقد أدلى بتأكيدات خاطئة أخرى حول أهمية الاتفاقية النووية، والتي قوبلت في نقاط مختلفة من قبل الخبراء والدبلوماسيين المطلعين على الصفقة. لكن إحساس باقري كاني المشوه بالواقع لا يتوقف مع هذا الاتفاق. لغته العامية تخون الرجل الذي يكافح للتمييز بين المفاهيم المختلفة إلى حد كبير مثل "التفاوض" و "الاستسلام". يجب على المرء أن يتساءل عما إذا كانت تشكيلة السياسة الخارجية هذه تمتلك التوافق والبراعة الدبلوماسية والخبرة التكنوقراطية المطلوبة لمهمة معقدة ودقيقة مثل تنشيط الصفقة النووية. كما أن قدرة إيران على المناورة الدبلوماسية تتقوض بسبب قيود أخرى لا علاقة لها بإدارة رئيسي وأكثر من ذلك مع الرجل الذي يترأس هيكل السلطة في إيران، خامنئي".

وأضافت: "على سبيل المثال، منع خامنئي المفاوضين الإيرانيين من الاجتماع مباشرة مع نظرائهم الأميركيين. هذه السياسة طويلة الأمد ليست فقط غير ضرورية ولكنها تعمل أيضًا على تقييد الدبلوماسية الإيرانية. وبحسب المطلعين على المفاوضات، فإن الحظر أدى فقط إلى إبطاء العملية وزيادة احتمالية سوء التفاهم بين الأطراف المختلفة، مما يقوض هدف إيران في رفع العقوبات. كما إنه يصور طهران كحزب غير مرن أكثر اهتمامًا بالتجول واختبار صبر الأطراف الأخرى بدلاً من التوصل إلى حل وسط. ولكن بدلاً من الاستغناء عن الوسيط، أضاف فريق رئيسي للسياسة الخارجية طبقة غير ضرورية من التعقيد إلى استراتيجية اتصال مختلة بالفعل من خلال عقد اجتماعات منفصلة في بروكسل مع دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، وهو طرف في الصفقة، يقال إنها "مراجعة جميع النصوص" على الطاولة في نهاية الجولة الأخيرة من محادثات فيينا في حزيران و"لتوضيح" الأمور في حال وجود أسئلة من الدبلوماسيين الإيرانيين. إذا كانت هذه التقارير دقيقة، فإن هذه التقارير تترك انطباعًا غريبًا بأن المفاوضين الإيرانيين الحاليين يفضلون الوثوق بالدبلوماسيين الأوروبيين بدلاً من مجرد الاتصال بأسلافهم في طهران الذين كانوا حاضرين في محادثات فيينا وهم على دراية بكل التفاصيل الفنية للصفقة".

وبحسب الصحيفة، "يمكن للمرشد الأعلى أن يقلب، أو على الأقل يعلق، هذا الحظر غير المفيد على المحادثات المباشرة بين المسؤولين الإيرانيين والأميركيين. كما ان إنهاء مثل هذا الحظر لن يكون غير مسبوق، ففي الفترة التي سبقت وأثناء المفاوضات النووية التي أدت إلى الاتفاق النووي في عام 2015، سمح المرشد بإجراء محادثات مباشرة، وسرية في بعض الأحيان، بين دبلوماسيين من البلدين. لذلك يمكن أن يحدث هذا مرة أخرى. إن إلغاء هذا الحظر ليس ولم يكن أبدًا استسلامًا للولايات المتحدة، ولكنه مجرد أداة لتسهيل الدبلوماسية. إن التركيز على استراتيجية التفاوض الإيرانية المختلة لا يعني إنكار مسؤولية الولايات المتحدة في صناعة هذه المواجهة غير الضرورية ومن ثم المحافظة عليها لاحقاً. ولا يمكن حتى لأكثر المراقبين للعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران أن يفشلوا في إدراك أن الأول يتحمل نصيب الأسد من المسؤولية عن سحابة عدم اليقين التي تحوم اليوم حول مستقبل الصفقة. فقد كانت الولايات المتحدة هي أول من تخلت عن التزاماتها تجاه إيران وفرضت عقوبات صارمة عليها".

ورأت الصحيفة أن "العدالة ليست العملة الرئيسية للعلاقات الدولية، إنما علاقات القوة. ويتطلب التنقل في ديناميات السلطة غير العادلة التي تحكم النظام بين الدول، من بين أمور أخرى، الإلمام بلغة النظام الدولي وهيكله البيروقراطي وطرق عمله الداخلية. إنه يدعو إلى دبلوماسيين أكفاء يدركون الفرق بين ما هو مرغوب فيه وما هو عادل وما هو ممكن ماديًا. هذا لا يعني أن مفاوضي إيران محكوم عليهم بالفشل حتماً. يبقى أن نرى ما إذا كان الأشخاص الذين يقودون أجهزة السياسة الخارجية الإيرانية اليوم قادرين على مثل هذا التحول، على الرغم من أنه يمكننا أن نجد أسبابًا لعدم فقدان كل الأمل. أولا، تم بالفعل تحديد موعد للجولة التالية من المفاوضات في فيينا. علاوة على ذلك، تحدث أمير عبد اللهيان مؤخرًا عن نيته الاستفادة من "خبرة" و "قدرات" الدبلوماسيين الإيرانيين السابقين الذين شاركوا في المحادثات النووية السابقة، فضلاً عن العلماء ذوي المعرفة المتخصصة بشأن الصفقة. ولم يشر صراحة إلى سلفه محمد جواد ظريف أو سلف باقري كاني عباس عراقجي. لكن بعد فترة وجيزة من هذه التصريحات، جلس الوزير وباقري كاني مع العديد من المسؤولين السابقين الآخرين المطلعين على الصفقة، بما في ذلك عراقجي، لمناقشة محادثات فيينا المقبلة. إن الإيرانيين المتهمين حاليًا بفك قيود بلادهم من العقوبات قد يثبتوا في النهاية خطأ الرافضين. لكن في الوقت الحالي، تتراكم الاحتمالات ضدهم".