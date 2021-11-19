"واشنطن بوست": هل تريد الولايات المتحدة "إذابة الجليد" مع الصين؟

تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ لمدة 3 ساعات ونصف مساء الاثنين ، في مؤتمر بالفيديو وصف بأنه أول "قمة افتراضية" بين الزعيمين منذ تنصيب السيد بايدن في 20 كانون الثاني. بالنظر إلى الاختلافات الصارخة والمتسعة في كثير من النواحي بين البلدين، حول تايوان والتجارة وحقوق الإنسان والتكنولوجيا، فمن البديهي التساؤل عن الهدف من هذه العملية.وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "قدم بايدن، في إشارة إلى احتواء الصراع بين الولايات المتحدة والصين ضمن "حواجز الحماية"، سببًا منطقيًا. وقال لشي "يبدو أن مسؤوليتنا كقادة للصين والولايات المتحدة ضمان ألا تنحرف المنافسة بين بلدينا إلى صراع، سواء أكان ذلك مقصودًا أم غير مقصود، وليس منافسة بسيطة ومباشرة". بشكل عام، هذه هي الإجابة الصحيحة. الحرب الصريحة ستكون كارثة. حتى تكرار الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي سيكون أسوأ من الوضع الراهن، ومن الناحية العملية، يصعب تخيله، نظرًا للتشابك الاقتصادي العميق بين الجانبين. وبطبيعة الحال، حتى في ذروة الحرب الباردة، تواصلت كل من واشنطن وموسكو. وبالتالي كانت هناك قيمة غير ملموسة في إجراء المحادثة مع شي، وحتى بعض الفوائد الملموسة، مهما كانت متواضعة أو غير مباشرة. على سبيل المثال، تدرس واشنطن وبكين الآن مزيدًا من المناقشات حول فتح قناة ثنائية للتحكم في التسلح، أو وسيلة محتملة لكبح ترسانة الصين النووية سريعة التوسع، أو على الأقل إنشاء طرق لتجنب الحرب العرضية. في اليوم التالي للقمة، وافقت الصين على السماح لثلاث صحف كبرى، واشنطن بوست ووول ستريت جورنال ونيويورك تايمز، بإعادة صحفيين إلى الصين، مقابل استعادة وصول وسائل الإعلام الحكومية الصينية إلى الولايات المتحدة التي كانت إدارة ترامب قد قيدتها".وتابعت الصحيفة، "ومع ذلك، فإن كل الاختلافات الجوهرية بين البلدين لا تزال قائمة. قد يشعر شي بأن الأجواء الأفضل هي في مصلحته على المدى القصير حيث تستعد بلاده لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في شباط، وبينما يستعد للتأكيد النهائي لولاية أخرى مدتها خمس سنوات في تشرين الثاني 2022. بخلاف ذلك، يعتقد شي، أو على الأقل يتصور الاعتقاد، أنه والصين يتعاملان من موقع قوة. فقد سبق له وحذر بايدن تجنب "الترسيم الأيديولوجي، وتقسيم المعسكرات والمواجهة الجماعية"، وهي كلمات رمزية لسياسة الولايات المتحدة، التي بدأت في ظل إدارة ترامب وتعمقت في عهد الرئيس الحالي، في مواجهة الصين بالشراكة مع دول المحيطين الهندي والهادئ مثل اليابان، الهند واستراليا".وختمت الصحيفة، "سواء كانت لردع العدوان الصيني على تايوان، أو محاربة التلاعب التجاري لبكين أو الدفاع عن حقوق الأشخاص المضطهدين في هونغ كونغ والتيبيت وشينجيانغ، فإن الولايات المتحدة ستكون أكثر فاعلية في العمل بالتنسيق مع الدول الأخرى ذات التفكير المماثل. كان الرئيس محقًا في وصف العلاقات مع الصين بأنها "منافسة"، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تكون بسيطة ومباشرة من كونها مطولة ومحفوفة بالمخاطر. لإدارتها، ستحتاج الولايات المتحدة، في بعض الأحيان، إلى إجراء حوارات مع منافستها الصينية. ولكي تنتصر، عليها أن تحافظ على ثقتها بحلفائها".