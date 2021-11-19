بلد أوروبي يعود إلى الإغلاق الكامل.. واللقاح "إلزامي"

في ظل مساعيها لمواجهة انتشار فيروس كورونا، أعلنت النمسا، الجمعة، أنها ستعيد فرض الإغلاق الكامل مجدداً، مما يجعلها أول بلد أوروبي يتخذ مثل ذلك القرار.وقال المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرغ أن البلاد ستفرض إغلاقا "للجميع"، وذلك بعد أيام من تقييد حركة غير المطعمين ضد الفيروس.وأضاف شالنبرغ في مؤتمر صحفي من ولاية تيرول غربي البلاد، أن النمسا ستجعل التطعيم ضد "كوفيد 19" إلزامياً للجميع، اعتباراً من الأول من شباط 2022.وأشار المستشار إلى أن الإغلاق الكامل سيبدأ الاثنين، وسيجري تقييمه بعد 10 أيام.وقال: "رغم العمل على ذلك على مدى شهور، لم ننجح في إقناع ما يكفي من الناس بتلقي اللقاحات"، متهما الأشخاص الذين يرفضون التطعيم بأنهم يشنون "هجوما على النظام الصحي".ويعني الإغلاق أنه لن يعود بإمكان السكان مغادرة منازلهم، مع استثناءات قليلة تشمل التسوق لشراء الأساسيات وممارسة الرياضة.