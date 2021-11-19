عربي-دولي

بلد أوروبي يعود إلى الإغلاق الكامل.. واللقاح "إلزامي"

Lebanon 24
19-11-2021 | 07:00
A-
A+
Doc-P-887969-637729240565579805.jpg
Doc-P-887969-637729240565579805.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في ظل مساعيها لمواجهة انتشار فيروس كورونا، أعلنت النمسا، الجمعة، أنها ستعيد فرض الإغلاق الكامل مجدداً، مما يجعلها أول بلد أوروبي يتخذ مثل ذلك القرار.

وقال المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرغ أن البلاد ستفرض إغلاقا "للجميع"، وذلك بعد أيام من تقييد حركة غير المطعمين ضد الفيروس.

وأضاف شالنبرغ في مؤتمر صحفي من ولاية تيرول غربي البلاد، أن النمسا ستجعل التطعيم ضد "كوفيد 19" إلزامياً للجميع، اعتباراً من الأول من شباط 2022.

وأشار المستشار إلى أن الإغلاق الكامل سيبدأ الاثنين، وسيجري تقييمه بعد 10 أيام.

وقال: "رغم العمل على ذلك على مدى شهور، لم ننجح في إقناع ما يكفي من الناس بتلقي اللقاحات"، متهما الأشخاص الذين يرفضون التطعيم بأنهم يشنون "هجوما على النظام الصحي".

ويعني الإغلاق أنه لن يعود بإمكان السكان مغادرة منازلهم، مع استثناءات قليلة تشمل التسوق لشراء الأساسيات وممارسة الرياضة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2021-11-19
09:00 | 2021-11-19
08:36 | 2021-11-19
08:30 | 2021-11-19
07:30 | 2021-11-19
06:30 | 2021-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website