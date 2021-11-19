عربي-دولي

أوكرانيا: سنستخدم التكتيك العسكري لحماية الحدود من المهاجرين

Lebanon 24
19-11-2021 | 13:30
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قال وزير داخلية أوكرانيا دينيس موناستيرسكي، إن بلاده ستستخدم التكتيك العسكري متعدد المستويات لحماية الحدود من المهاجرين، وستسمح للجيش والأمن بفتح النار ضدهم.

وأضاف الوزير متحدثا اليوم الجمعة في البرلمان الأوكراني: "سنستخدم التكتيك المتعدد المستويات لحماية الحدود، في المستوى الأول ستكون العناصر بدون أسلحة، فقط مع معدات الحماية. وفي حال وقوع أعمال عدوانية من قبل منتهكي الحدود، سيسمح لعناصر المستوى القاني باستخدام السلاح والوسائل الخاصة".

ووفقا له، في حالة وجود تهديد لحياة وصحة عناصر حرس الحدود، "سيتم استخدام جميع وسائل الحماية المناسبة والقانونية، بما في ذلك الأسلحة النارية".

وأضاف الوزير القول، إن 15 مروحية تابعة لوزارته الداخلية وكذلك طائرتين و 44 طائرة مسيرة تتواجد في الخدمة على الحدود مع بيلاروس.

وتابع الوزير: "لقد أجرينا تمرينا لمركز القيادة، وفي غضون أسبوعين، سيتم إجراء تدريب ميداني من أجل وضع سيناريوهات محددة على الحدود لمواجهة التدفق الهائل المحتمل للمهاجرين".
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