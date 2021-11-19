عربي-دولي

جامعة دنماركية تعلق على دراسة "سرية" على القرود مرتبطة بالجيش الصيني

Lebanon 24
19-11-2021 | 14:30
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علقت جامعة كوبنهاغن الدنماركية، على دراسة سرية أجراها أستاذ في الجامعة بالاشتراك مع الجيش الصيني.

وقالت الجامعة إن أستاذاً صينياً في الجامعة أجرى بحثاً جينياً مع الجيش الصيني دون الكشف عن الأمر، في أحدث مثال على كيفية استفادة الصين من التكنولوجيا العسكرية المدنية من الأوساط الأكاديمية الغربية في مجال التكنولوجيا الحيوية الحساس استراتيجيا.

وقال نيلز كرور، رئيس قسم البيولوجيا في الجامعة، لوكالة "رويترز" إنه في الوقت الذي نشرت الدراسة، التي أجراها الأستاذ قوه جي تشانغ، "لم تكن الجامعة على دراية بحقيقة أن البحث ضم أيضا مؤلفين من مؤسسات بحثية عسكرية صينية".

وقالت جامعة "كوبنهاغن" ومؤسستان دنماركيتان كبيرتان مولتا بعض أعمال تشانغ إنهم اكتشفوا أن الجيش الصيني متورط في تمويل دراسة القرود. وقالت "رويترز" إن العمل تم تمويله من قبل الحكومة والجيش الصينيين.

يذكر أن الأستاذ الصيني قوه جي تشانغ، والمحاضر في جامعة كوبنهاغن، أجرى أبحاثا جينية لفائدة الجيش الصيني بشكل سري.

ويعمل تشانغ أيضا في مجموعة BGI العملاقة في علم الجينوم ومقرها شنتشن، والتي تمول عشرات الباحثين في الجامعة ومقرها الأوروبي في حرم الجامعة.

وعمل تشانغ وطالب كان يشرف عليه مع مختبر تابع لجيش التحرير الشعبي على أبحاث تدرس أدمغة القرود من أجل تطوير أدوية جديدة لمنع تلف الدماغ، وهي أولوية حددها جيش التحرير الشعبي للقوات الصينية.

وشارك تشانغ في نشر ورقة بخصوص الموضوع مع لواء في جيش التحرير الشعبي في كانون الثاني عام 2020.

وأكد تشانغ أنه لم يبلغ الجامعة بصلته بالجيش الصيني لأن الجامعة لم تطلب من الباحثين إبلاغها بأسماء المؤلفين المشاركين في الأوراق العلمية، وهو ما أكدته الجامعة.
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