الأردن: 52 ألف لاجئ سوري عادوا برغبتهم إلى بلادهم في الـ 3 سنوات الأخيرة





وحسب وكالة "عمون"، طلب نواب من البرلمان توضيحات من وزارة الداخلية حول الأوضاع القانونية والإنسانية للاجئين السوريين المقيمين في المخيمات.



وبدوره، قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، إنه تم فتح مركز حدود جابر أمام عودة اللاجئين بتاريخ 15 تشرين الأول 2018 لتسهيل عودة اللاجئين المتواجدين على أراضي المملكة طوعيا، سواء كانوا داخل المخيمات أو خارجها. أعلنت السلطات الأردنية، أن 52 ألف لاجئ سوري قد عادوا إلى بلادهم بناء على رغبتهم خلال 3 سنوات في الفترة من 2018 إلى 2021.وحسب وكالة "عمون"، طلب نواب من البرلمان توضيحات من وزارة الداخلية حول الأوضاع القانونية والإنسانية للاجئين السوريين المقيمين في المخيمات.وبدوره، قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، إنه تم فتح مركز حدود جابر أمام عودة اللاجئين بتاريخ 15 تشرين الأول 2018 لتسهيل عودة اللاجئين المتواجدين على أراضي المملكة طوعيا، سواء كانوا داخل المخيمات أو خارجها.

وأكد الفراية أن 52 ألف لاجئ سوري قد عادوا برغبتهم إلى بلادهم منذ فتح الحدود.