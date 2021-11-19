18
o
بيروت
18
o
طرابلس
15
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
9
o
بعلبك
15
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
دراسة جديدة عن منشأ "كورونا"... بائعة أسماك في ووهان أول مصابة بالفيروس!
Lebanon 24
19-11-2021
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت "العربية" أن دراسة أميركية قالت إن أول حالة معروفة لكوفيد-19 كانت لبائعة في سوق في مدينة ووهان الصينية، وليس محاسبا تبين أنه ليس له صلة بالسوق، ولكن حالته ساهمت في التكهنات بأن الفيروس قد يكون قد تسرب من مختبر.
ولا يزال منشأ فيروس سارس-كوف-2 المسبب لمرض كوفيد-19 لغزا ومصدرا رئيسيا للتوتر بين الصين والولايات المتحدة.
واستبعدت دراسة مشتركة أجرتها الصين ومنظمة الصحة العالمية العام الجاري نظرية أن يكون كوفيد-19 قد نشأ في المختبر، قائلة إن الفرضية الأكثر ترجيحا هي أن العدوى انتقلت إلى البشر بشكل طبيعي، ربما عن طريق التجارة في الحيوانات البرية.
وقضى فريق من الخبراء بقيادة منظمة الصحة أربعة أسابيع في مدينة ووهان الرئيسية وحولها مع علماء صينيين وقالوا في تقرير مشترك صدر في آذار إن فيروس سارس-كوف-2 ربما انتقل من الخفافيش إلى البشر من خلال حيوان آخر لكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث.
وقال مايكل وروبي، رئيس قسم البيئة وعلم الأحياء التطوري في "جامعة أريزونا"، في الدراسة التي نشرت في مجلة "ساينس" Science، أمس الخميس، إن المحاسب، الذي كان يُعتقد على نطاق واسع أنه أول شخص أصيب بكوفيد-19، أفاد بأن الأعراض الأولى للمرض ظهرت عليه في 16 كانون الاول، أي بعد عدة أيام مما كان معروفا في البداية.
وذكرت الدراسة: "ظهرت الأعراض عليه بعد حالات متعددة لعمال في سوق هوانان وبذلك تكون بائعة أسماك هناك هي أول حالة معروفة فقد ظهرت أعراض المرض عليها في 11 أيلول".
وأشارت الدراسة إلى أن معظم الحالات التي ظهرت عليها الأعراض المبكرة كانت مرتبطة بالسوق.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
اكثر الابراج جمالاً... هل برجك من بينها؟
Lebanon 24
اكثر الابراج جمالاً... هل برجك من بينها؟
01:00 | 2021-11-19
19/11/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ أممي يخصّ لبنان.. إلزام إسرائيل بدفع تعويض لبيروت بالملايين!
Lebanon 24
قرارٌ أممي يخصّ لبنان.. إلزام إسرائيل بدفع تعويض لبيروت بالملايين!
05:38 | 2021-11-19
19/11/2021 05:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
من هي الابراج التي ستتزوج في العام 2022؟
Lebanon 24
من هي الابراج التي ستتزوج في العام 2022؟
03:16 | 2021-11-19
19/11/2021 03:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم هائل بالدولار.. هذا ما أنفقه اللبنانيون على السفر
Lebanon 24
رقم هائل بالدولار.. هذا ما أنفقه اللبنانيون على السفر
11:36 | 2021-11-19
19/11/2021 11:36:32
Lebanon 24
Lebanon 24
توقفت طائرتهم في برشلونة.. لبنانيون يطلبون اللجوء الى اسبانيا وهذا مصيرهم
Lebanon 24
توقفت طائرتهم في برشلونة.. لبنانيون يطلبون اللجوء الى اسبانيا وهذا مصيرهم
00:25 | 2021-11-19
19/11/2021 12:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2021-11-19
مصر.. الإعلان عن موعد انطلاق أول مفاعل نووي في البلاد
16:54 | 2021-11-19
واشنطن: طهران تخاطر باستحالة إحياء الاتفاق النووي
16:43 | 2021-11-19
عبد اللهيان يدين تصنيف بريطانيا "حماس" منظمة إرهابية
16:30 | 2021-11-19
في تل أبيب.. سرقة سيارة زوجة رئيس جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية
16:18 | 2021-11-19
التحالف العربي يبدأ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد الحوثي
16:07 | 2021-11-19
أول تصريح للرئيس الأميركي بعد خروجه من المستشفى.. هذا ما قاله
فيديو
من بين أكثر سيارات السيدان إقتصادية في استهلاك الوقود.. "سكودا" تجهّز لإطلاق "Slavia" الجديدة
Lebanon 24
من بين أكثر سيارات السيدان إقتصادية في استهلاك الوقود.. "سكودا" تجهّز لإطلاق "Slavia" الجديدة
11:00 | 2021-11-19
20/11/2021 00:22:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تكشف عن أحدث سياراتها (فيديو)
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تكشف عن أحدث سياراتها (فيديو)
14:00 | 2021-11-18
20/11/2021 00:22:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بايدن يقود سيارة "هامر" كهربائية... ويسأل: هل من شخص يريد القفز إلى الخلف؟ (فيديو)
Lebanon 24
بايدن يقود سيارة "هامر" كهربائية... ويسأل: هل من شخص يريد القفز إلى الخلف؟ (فيديو)
09:30 | 2021-11-18
20/11/2021 00:22:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact