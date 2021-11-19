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عربي-دولي
بكين تتهم الولايات المتحدة بانتهاك "روح الأولمبياد"
Lebanon 24
19-11-2021
|
12:30
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اتهمت الصين، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة بانتهاك "روح الأولمبياد" بعدما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه يفكر في مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية.
وقال الناطق باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن "تسييس الرياضة يعارض روح الأولمبياد ويضر بمصالح الرياضيين من كل البلدان".
وتأتي التصريحات الصينية، إثر إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أنه "ينظر" في مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في بكين.
وقال بايدن للصحافيين خلال لقائه رئيس وزراء كندا جاستن ترودو إن هذا "أمر ننظر فيه".
يذكر أن بكين تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في شباط المقبل.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد كشفت أن "إدارة بايدن ستعلن قريبا عن مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين، ما يعني انه بإمكان الرياضيين المشاركة في المنافسات لكن الممثلين الرسميين للحكومة لن يحضروا.
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