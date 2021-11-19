عربي-دولي

لافروف: روسيا لن تغض النظر عن الاستفزازات الفظة من الناتو في أوكرانيا

Lebanon 24
19-11-2021 | 09:30
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قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن روسيا لن تتجاهل الاستفزازات الفظة جدا من جانب الناتو والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك محاولاتهما لدعم أصحاب النزعة العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع الرئيسة الحالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وزيرة الخارجية السويدية آن ليند: "نحن منفتحون على الحوار مع زملائنا الغربيين، لقد تحدث الرئيس فلاديمير بوتين حول هذا الأمر بتفصيل كبير أمس في اجتماع موسع لهيئة رئاسة وزارة الخارجية الروسية. لن نغمض أعيننا عن الاستفزازات الجسيمة التي نراها كل يوم من جانب أعضاء الناتو وفي كثير من الأحيان من جانب الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك محاولاتهما لدعم أصحاب النزعة العسكرية في أوكرانيا، ولتنظيم بعثات تدريبية عسكرية للأوكرانيين، وإعداد الجيش الأوكراني لتنفيذ تلك التصرفات التي يهددوننا بها باستمرار، معلنين أنهم سيأخذون دونباس بالقوة، وعدم الرغبة بتنفيذ اتفاقات مينسك، والتعدي على القرم الروسي".

وتابع لافروف القول: "كل هذا الخطاب المتشدد والاستعدادات العسكرية في أوكرانيا، لا تحظى بأي حال من الأحوال بأي تقييم مبدئي من الغرب. نحن نرى ما يحدث، لكنني أؤكد لكم أننا لن نسمح أبدا بانتهاك مصالحنا الوطنية المشروعة بأي شكل من الأشكال. تتوفر لدينا كل المقومات اللازمة لضمان ذلك".
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