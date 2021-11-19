زلزال ضرب شرق تركيا... وهذه قوته

أعلنت السلطات التركية أن زلزالا قوته 5.1 على مقياس ريختر هز اليوم الجمعة محافظة أرضروم شرق البلاد.وأكدت إدارة الطوارئ التركية أن الزلزال وقع في مقاطعة كوبروكوي، وكانت بؤرته على عمق 6.94 كلم تحت سطح الأرض.ولم تصدر تقارير عن وقوع دمار أو إصابات جراء الزلزال.