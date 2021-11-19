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في تل أبيب.. سرقة سيارة زوجة رئيس جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية

Lebanon 24
19-11-2021 | 16:30
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية أن سيارة زوجة رئيس جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية الجنرال أهارون حاليفا، تعرضت للسرقة من منزلهما الكائن في عمارة سكنية شمالي تل أبيب.

وأوضحت الصحيفة أن وحدة أمنية خاصة من الجيش الإسرائيلي تقوم بحماية كبار ضباط الجيش لم تتمكن من كشف لصوص سيارة زوجة رئيس المخابرات العسكرية، إذ نجحوا في سرقة سيارتين من موقف العمارة التي يقطن فيها الجنرال أهارون حاليفا.

ورجحت أن اللصوص لا يعرفون من هو مالك السيارة، رغم وجود حراسة مشددة على مسكن الجنرال حاليفا، حيث تمكن هؤلاء اللصوص من دخول الموقف بسيارتهم وسرقة سيارة زوجة رئيس جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الاختراق الأمني كان لموقف عمارة أو مسكن رئيس المخابرات العسكرية، وليس لمنزله، مشيرا إلى أن عملية السرقة لم تؤد إلى أي أضرار أمنية أو عسكرية.

وأوضح المتحدث أن عملية السرقة جرت ضمن سلسلة سرقات سيارات في الحي السكني الذي يقطن فيه الجنرال أهارون حاليفا.
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