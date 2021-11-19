ترامب يصدر أول كتاب منذ رحيله عن البيت الأبيض

أصدر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أول كتاب له منذ رحيله عن السلطة إثر ‏خسارته الانتخابات الرئاسية 2020.‏وأعلن ترامب عن توفر كتابه للبيع عبر موقعه الرسمي "Our Journey Together" (رحلتنا معا)، وهو كتاب يضم العديد من الصور التي التقطت له خلال رئاسته للولايات المتحدة 4 سنوات.ووصف موقع ترامب الكتاب بأنه "كتاب مصور جميل يغطي الفترة الناجحة التي قضاها الرئيس دونالد جيه ترامب في البيت الأبيض".وأشار الموقع إلى أن "الصور انتقاها الرئيس، كما هو الحال مع كل تعليق في الكتاب، بما في ذلك تلك التي كتبها بخط يده".ويتضمن الكتاب أكثر من 300 صورة رسمية للبيت الأبيض، منها تفاعلات ترامب مع زعماء العالم، وبينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعديد من قادة العالم الآخرين.كما يتحدث الكتاب عن "محاربة اللبراليين في عمليتي مطاردة لعزلهم"، ومشروع بناء الجدار الحدودي الجنوبي، وخفض الضرائب، وإعادة بناء الجيش وتطوير قطاع الفضاء.وأعلن ترامب أن الكتاب سيتاح للقراء اعتبارا من مطلع كانون الأول المقبل.