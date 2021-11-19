عربي-دولي

مصر.. الإعلان عن موعد انطلاق أول مفاعل نووي في البلاد

Lebanon 24
19-11-2021 | 16:59
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كشف رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية في مصر أمجد الوكيل، أن أول مفاعل كهرذري سيتم إطلاقة في البلاد عام 2028.  

وقال الوكيل عبر قناة "صدى البلد" إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن مصر طورت البنية التحتية لاستقبال المحطة الكهرذرية، وأن تلك هي "شهادة دولية على أن مصر من أفضل الدول الناشئة في الطاقة النووية".

كذلك، تحدث الوكيل عن إطلاق موقع إلكتروني يتم عبره نشر كل ما يخص المشروع بشفافية كاملة.

وقال الوكيل إن محطات المفاعل بالضبعة ستكون مزارا سياحيا جاذبا، وأن محطة الضبعة ليست الوحيدة في مشروع البرنامج النووي المصرى، وإنما هناك تخطيط لإنشاء 4 محطات بالإضافة إلى مشروعات أخرى نووية صغيرة في أماكن مختلفة.

وأشار الوكيل إلى أن مصر تؤكد على شفافية برنامجها النووي السلمي، عبر وسائل مختلفة منها استقبال وفد الوكالة الدولية في تشرين الأول 2019 لمراجعة 29 نقطة تهم الوكالة في المشروع.
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