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عبد اللهيان يدين تصنيف بريطانيا "حماس" منظمة إرهابية

Lebanon 24
19-11-2021 | 16:43
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دان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قرار بريطانيا تصنيف حركة "حماس" الفلسطينية منظمة إرهابية، "في تشويه للحقائق وقلبها".

وكتب عبداللهيان على "تويتر" قائلاً: "ندين قرار بريطانيا إعلان حركة المقاومة الشعبية حماس منظمة إرهابية.. لا يمكن المساس بحقوق الفلسطينيين بتشويه وقلب الحقائق".

وأضاف: "الحل السياسي الوحيد لفلسطين يكمن في إجراء استفتاء بين جميع السكان الأصليين".

وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أنها "اتخذت إجراءات لحظر حركة "حماس" في المملكة المتحدة".

وأشارت عبر "تويتر" إلى أن "حماس تحظى بقدرات إرهابية ملموسة، بما يشمل الوصول إلى ترسانة أسلحة واسعة ومتطورة ومنشآت لتدريب الإرهابيين".

من جهتها، انتقدت حركة "حماس" بشدة قرار الحكومة البريطانية حظرها بالكامل في المملكة المتحدة وطالبت المجتمع الدولي بالكف عن ممارسة "ازدواجية المعايير" بحقها.

وكتبت "حماس" في بيان صحفي أصدرته اليوم الجمعة، تعقيبا على إجراءات حظر الحركة: "للأسف الشديد فإن بريطانيا تستمر في غيها القديم، فبدلا من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم أو الانتداب البريطاني الذي سلم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تناصر المعتدين على حساب الضحايا".

ونتيجة لهذا الإجراء الذي يحتاج إلى المصادقة من قبل البرلمان البريطاني، سيواجه أي شخص تثبت عضويته في "حماس" وتقديمه دعما للحركة عقوبة سجن تصل إلى 14 عاماً.
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