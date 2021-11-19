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عربي-دولي
الصدر يقلب الطاولة على خصومه في البيت الشيعي
Lebanon 24
19-11-2021
|
22:48
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كتبت "الشرق الاوسط": "تتزاحم المبادرات الفاشلة في العراق على طاولات الحوار المغلق منه والمفتوح. فبعد يومين من مبادرة وصفها المراقبون السياسيون في العراق بأنها وُلدت ميتة أطلقها زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم أطلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مبادرة قلبت الطاولة على خصومه داخل البيت الشيعي.
وفي حين لوحت الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والسلطة القضائية) بأنها بصدد إعداد مبادرة، فإن تزاحم هذه المبادرات بات يعطي انطباعاً لدى المراقبين والمتابعين بأن لا أحد يملك مفتاح الحل لأزمة الانتخابات الأخيرة التي تضاربت فيها النتائج، وإن كانت لا تزال غير محسومة، مثلما تضاربت فيها التوقعات بشأن المستقبل. وحيث خلت الساحة السياسية العراقية من طرف محايد يمكن أن يملك القوة والتأثير في تقريب وجهات النظر بين الخصوم الشيعة، فإن الأنظار تتجه إلى النجف وطهران. وإذا كانت طهران حسمت موقفها عبر الاتصال الأخير بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بحسم الأمر داخل القضاء، فإن المرجعية الدينية في النجف لم تعبر عن أي موقف؛ مما يعني أنها غاضبة على الجميع.
شقة الخلاف بدأت تتسع كثيراً بين الشيعة المنتصرين، وفي مقدمتهم الصدر، والشيعة الخاسرين الذين يمثلهم الإطار التنسيقي. زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم الذي كان واحداً من أكبر الخاسرين في هذه الانتخابات طرح مبادرة مستخدماً ثقله السياسي والعائلي خارج إطار الوزن الانتخابي، لكنه لم يوفق في التقدم ولو خطوة واحدة. حتى الكرد والسنّة الذين يحتفظون بعلاقات جيدة مع الحكيم لم يتفاعلوا مع مبادرته الداعية إلى إعادة التوازن بين الجميع خارج إطار نتائج الانتخابات. التحفظ جاء من قبل أكبر حزب منتصر كردياً، وهو الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وأكبر حزب منتصر سنيّاً، وهو حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي".
المصدر:
الشرق الاوسط
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