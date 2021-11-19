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طبيب البيت الأبيض: بايدن بصحة جيدة وقادر على ممارسة مهامه الرئاسية

Lebanon 24
19-11-2021 | 22:51
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أعلن طبيب البيت الأبيض في تقرير صحّي مفصّل، أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن بصحّة جيّدة ويتمتّع بالقدرة على أداء وظيفته رئيسًا للولايات المتحدة، وذلك بعد خضوع الأخير لفحص طبّي روتيني.
وأشار الطبيب كيفن أوكونر، إلى أنّ الرئيس الأميركي الذي سيبلغ التاسعة والسبعين من العمر اليوم (السبت)، يتناول ثلاثة عقاقير بناء على وصفة طبية وعقارين آخرين من دون وصفة.
وقال طبيب البيت الأبيض: الرئيس لا يزال رجلاً بصحّة جيّدة وقويًا، مؤكّدًا أنّه يتمتّع بالقدرة على أن يُمارس بنجاح مهمات الرئاسة.
خضع الرئيس الأميركي جو بايدن لإجراءات تنظير القولون تحت التخدير العام كجزء من فحص روتيني في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني أمس (الجمعة)، بعدما نقل صلاحياته مؤقتاً إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس التي باتت المرأة الأولى التي تتولى هذه المهمة الرئاسية، ولو وجيزة، في الولايات المتحدة.
وقد حظيت صحة بايدن باهتمام كبير بسبب تقدمه في السن وانتقادات الجمهوريين الذين استغلوا ما يزعمون أنه تدهور قدراته العقلية والبدنية. وخلال حملة عام 2020، أثار الرئيس دونالد ترمب مراراً أسئلة حول لياقة بايدن للمنصب، وأطلق عليه لقب «سليبي جو». وسرعان ما قامت قاعدة ترمب بالهجوم السياسي، حيث أدلى البعض بتعليقات مستترة حول الفطنة العقلية لبايدن، وقدم آخرون تعليقات أكثر صراحة.
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