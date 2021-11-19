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ما جديد الفلسطينيين الـ39 الذين غادروا لبنان إلى اسبانيا؟

Lebanon 24
19-11-2021 | 23:37
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أعلنت السلطات الإسبانية أن الركاب الفلسطينيين الذين استغلوا توقف رحلة جوية في برشلونة لطلب اللجوء في إسبانيا، سمح لهم بالخروج من المطار أمس الجمعة لتلقي رعاية من الصليب الأحمر.

وقال مصدر في إقليم كاتالونيا شمال شرقي إسبانيا: "سيُنظر في طلبات اللجوء التي قدموها"، علما أنه كان قد أشار مساء الخميس إلى أن هؤلاء الركاب البالغ عددهم 39 شخصا لبنانيون.

وأوضحت المحامية هيلينا مارتينيز التي ساعدت ستة منهم في إتمام الإجراءات لوكالة "فرانس برس" إن هؤلاء الأشخاص الـ39 هم "فلسطينيون كان لديهم وضع لاجئ في لبنان" ويعيشون في مخيم في ضواحي بيروت.

وأضافت أنهم كانوا يحملون وثيقة سفر صادرة عن السلطات اللبنانية، فيما أكدت الشرطة أيضا أنهم فلسطينيون.

وحسب المحامية، فقد استقل هؤلاء الطائرة من بيروت إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا ثم إلى القاهرة وأخيرا برشلونة حيث كان من المفترض أن يستقلوا رحلة أخرى إلى كيتو عاصمة الإكوادور ثم بوغوتا وكولومبيا، لكنهم لم يستقلوها.
المصدر: روسيا اليوم
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