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بايدن يعفو عن ديكين روميين

Lebanon 24
20-11-2021 | 00:00
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أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن عفوا عن الديكين الروميين الأبيضين من ولاية إنديانا بيانت بيتر وجيلي في حديقة الورود بالبيت الأبيض، بتقليد متبع في عيد الشكر منذ عقود.

وقال بايدن: "بدلا من طهي هذين الديكين الروميين سيجري إعطاؤهما التعزيزات"، وذلك في إشارة اللقاحات التي سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمركية باستخدامها على نطاق أوسع في وقت سابق من اليوم.

وقال: "من المهم أن نستمر في التقاليد كهذه، لتذكيرنا كيف أن هناك نورا وأملا وتقدما من الظلام، وهذا ما يمثله عيد الشكر هذا العام من وجهة نظري".

المصدر: روسيا اليوم
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