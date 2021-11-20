بايدن يعفو عن ديكين روميين

أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن عفوا عن الديكين الروميين الأبيضين من ولاية إنديانا بيانت بيتر وجيلي في حديقة الورود بالبيت الأبيض، بتقليد متبع في عيد الشكر منذ عقود.وقال بايدن: "بدلا من طهي هذين الديكين الروميين سيجري إعطاؤهما التعزيزات"، وذلك في إشارة اللقاحات التي سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمركية باستخدامها على نطاق أوسع في وقت سابق من اليوم.وقال: "من المهم أن نستمر في التقاليد كهذه، لتذكيرنا كيف أن هناك نورا وأملا وتقدما من الظلام، وهذا ما يمثله عيد الشكر هذا العام من وجهة نظري".