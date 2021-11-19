جرحى في إطلاق نار للشرطة الهولندية خلال احتجاج على إجراءات كوفيد-19

سقط جريحان، مساء امس الجمعة، جراء إطلاق الشرطة الهولندية النار على احتجاج ضد إجراءات كوفيد-19.واستخدمت الشرطة الهولندية الطلقات التحذيرية بعد تحول احتجاج بضع مئات من الأشخاص على إجراءات كوفيد-19 إلى شغب.تأتي تلك الاحتجاجات جراء خطط الحكومة لمنع دخول الأماكن المغلقة إلا لحاملي "جواز مرور كورونا"، الذي يثبت أن حامله تلقى تطعيما أو تعافى من الإصابة.