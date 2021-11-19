عربي-دولي

جرحى في إطلاق نار للشرطة الهولندية خلال احتجاج على إجراءات كوفيد-19

Lebanon 24
19-11-2021 | 23:45
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سقط جريحان، مساء امس الجمعة، جراء إطلاق الشرطة الهولندية النار على احتجاج ضد إجراءات كوفيد-19.

واستخدمت الشرطة الهولندية الطلقات التحذيرية بعد تحول احتجاج بضع مئات من الأشخاص على إجراءات كوفيد-19 إلى شغب.

تأتي تلك الاحتجاجات جراء خطط الحكومة لمنع دخول الأماكن المغلقة إلا لحاملي "جواز مرور كورونا"، الذي يثبت أن حامله تلقى تطعيما أو تعافى من الإصابة.
المصدر: سبوتنيك
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