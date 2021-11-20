عربي-دولي

إبنة الرئيس الفلبيني تترأس حزبين في وقت واحد

Lebanon 24
20-11-2021 | 01:00
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أفادت وكالة الأنباء الفلبينية أن ابنة الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي تقود الآن حزبين في آن واحد، وتعتزم الترشح لمنصب نائب رئيس البلاد في الانتخابات المقبلة عام 2022.

ونقلت الوكالة عن سارة دوتيرتي قولها: "أنا الآن أجمع بين رئاسة "حزب التحالف الإقليمي من أجل التغيير" (HNP) ورئاسة حزب "الديمقراطيون المسيحيون المسلمون" (Lakas-CMD).

ووفقا للوكالة، فبعد أسبوع واحد فقط من تنحي سارة دوتيرتي عن منصبها رئيسة لحزب "التحالف الإقليمي من أجل التغيير" (HNP)، عادت لقيادة الحزب مرة أخرى.

وقبل يومين فقط، أفيد أيضا بأن ابنة الزعيم الفلبيني والتي تشغل أيضا منصب رئيس بلدية مدينة دافاو، أصبحت رئيسة لحزب "الديمقراطيون المسيحيون المسلمون".
المصدر: روسيا اليوم
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