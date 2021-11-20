عربي-دولي

أميركا توصي مواطنيها بمغادرة إثيوبيا فورا: الوضع يمكن أن يتغير بأي لحظة

Lebanon 24
20-11-2021 | 00:30
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أوصى البيت الأبيض الأميركيين بمغادرة إثيوبيا في أقرب وقت ممكن، وسط المخاوف المتزايدة في ظل احتدام الصراع المسلح في هذا البلد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في مؤتمر صحفي، "طلبنا من الأميركيين مغادرة إثيوبيا في أقرب وقت طالما الرحلات التجارية متوفرة".
 
وأكدت بساكي أن الولايات المتحدة اتخذت تدابير قوية لتشجيع الأميركيين على مغادرة إثيوبيا في أقرب وقت ممكن، بينما يمكنهم القيام بذلك بأمان عبر السفر التجاري.

وحذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض من أن الوضع في إثيوبيا "يمكن أن يتغير في أي لحظة"، وأن خيارات الطيران يمكن أن تختفي.

وأوضحت بساكي، "أوضحنا لمواطنينا في إثيوبيا ألا يتوقعوا أن يكون هناك إجلاء عسكري".

وكانت الخارجية الأميركية قد طالبت مواطنيها هذا الأسبوع بمغادرة إثيوبيا فورا. محذرة من أنه لن تكون هناك عملية إجلاء على غرار تلك التي نفذت في أفغانستان.

كما أوصت هذا الشهر بمغادرة إثيوبيا في أقرب وقت ممكن وأعلنت عن تقديمها قروضا للعودة إلى الوطن للذين لا يملكون الأموال اللازمة للمغادرة.

المصدر: سبوتنيك
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