20
o
بيروت
25
o
طرابلس
17
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
18
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
سلاح البحرية الصيني يحصل على مدمرة صاروخية جديدة
Lebanon 24
20-11-2021
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
حصل سلاح البحرية في الجيش الصيني مؤخرا على مدمرة عسكرية جديدة ستعزز من قدراته على حماية الحدود البحرية للبلاد.
وقال موقع Navy Recognition المتخصص بالشؤون العسكرية "تسلم سلاح البحرية في الجيش الصيني مؤخرا سفينة Anshan الصاروخية، وهي ثالث مدمرة من طراز Type-055 يحصل عليها هذا العام، وستنضم السفينة للخدمة لصالح الأسطول الشمالي للجيش".
وتعمل سفن Type-055 كسفن مرافقة لحاملات الطائرات الضاربة، كما يمكن الاعتماد عليها كمراكز تحكم بحرية في العمليات العسكرية، وكسفن قتالية ودفاعية، ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 183 مترا، وعرضها 20 م، كما يمكنها حمل طاقم مكون من 300 شخص، والإبحار بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع 5000 ميل بحري في كل مهمة.
وتتسلح هذه السفن بصواريخ HQ-26 الشبيهة بصواريخ SM-3 الأمريكية، وصواريخ HQ-9B المضادة للأهداف الجوية، وصواريخ YJ-18A المضادة للسفن، فضلا عن مدافع من عيار 130 ملم، وصواريخ HQ-10 للاشتباك القتالي القريب، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
نقل رولا يموت للمستشفى بعد علاقة حميمة؟ (صورة)
Lebanon 24
نقل رولا يموت للمستشفى بعد علاقة حميمة؟ (صورة)
13:42 | 2021-11-19
19/11/2021 01:42:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ أممي يخصّ لبنان.. إلزام إسرائيل بدفع تعويض لبيروت بالملايين!
Lebanon 24
قرارٌ أممي يخصّ لبنان.. إلزام إسرائيل بدفع تعويض لبيروت بالملايين!
05:38 | 2021-11-19
19/11/2021 05:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم هائل بالدولار.. هذا ما أنفقه اللبنانيون على السفر
Lebanon 24
رقم هائل بالدولار.. هذا ما أنفقه اللبنانيون على السفر
12:30 | 2021-11-19
19/11/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة منتجع سياحي في القلمون... وهذا ما أحبطته القوى الامنية ليل أمس
Lebanon 24
مداهمة منتجع سياحي في القلمون... وهذا ما أحبطته القوى الامنية ليل أمس
10:53 | 2021-11-19
19/11/2021 10:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
آليات قد تُنعش الليرة أمام الدولار.. ما هي؟
Lebanon 24
آليات قد تُنعش الليرة أمام الدولار.. ما هي؟
13:18 | 2021-11-19
19/11/2021 01:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2021-11-20
"واشنطن بوست": التواصل العربي مع الأسد يزيد آمال السوريين بالعودة إلى الحضن العربي
03:00 | 2021-11-20
"طقس سيء" يضرب محافظات مصر.. أمطار غزيرة ورعد وبرق
02:30 | 2021-11-20
البحرية الإيرانية تصادر سفينة أجنبية في الخليج
02:00 | 2021-11-20
إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق نائب ووزير سابقين في دولة عربية
01:28 | 2021-11-20
وزير الدفاع الأميركي: نقف مع الشعب اللبناني في هذا الوقت العصيب
01:00 | 2021-11-20
إبنة الرئيس الفلبيني تترأس حزبين في وقت واحد
فيديو
تدشين أول سفينة شحن كهربائية ذاتية القيادة في العالم (فيديو)
Lebanon 24
تدشين أول سفينة شحن كهربائية ذاتية القيادة في العالم (فيديو)
01:00 | 2021-11-20
20/11/2021 10:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
من دون خوف أو ذعر اقتحمت عرين أسد... وهذا ما أقدمت عليه (فيديو)
Lebanon 24
من دون خوف أو ذعر اقتحمت عرين أسد... وهذا ما أقدمت عليه (فيديو)
23:31 | 2021-11-19
20/11/2021 10:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين أكثر سيارات السيدان إقتصادية في استهلاك الوقود.. "سكودا" تجهّز لإطلاق "Slavia" الجديدة
Lebanon 24
من بين أكثر سيارات السيدان إقتصادية في استهلاك الوقود.. "سكودا" تجهّز لإطلاق "Slavia" الجديدة
11:00 | 2021-11-19
20/11/2021 10:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact