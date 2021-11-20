عربي-دولي

البحرية الإيرانية تصادر سفينة أجنبية في الخليج

Lebanon 24
20-11-2021 | 02:30
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نقلت مواقع إخبارية إيرانية عن البحرية الإيرانية قولها اليوم السبت إنها صادرت سفينة أجنبية في الخليج تهرب السولار.

وذكرت وكالة "مهر" أن قوة من مشاة البحرية الإيرانية سيطرت على سفينة أجنبية محملة بالوقود المهرب في مياه مدينة بارسيان التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب البلاد.

ونقلت الوكالة عن العقيد أحمد حاجيان قائد غواصة "ذو الفقار "412 في بارسيان قوله: "بعد عملية مراقبة استخباراتية، تمكنت مشاة البحرية من الاستيلاء على سفينة أجنبية، على متنها 11 شخصا من أفراد الطاقم".

وأضاف: "بعد تفتيش السفينة، تم اكتشاف أكثر من 150 ألف لتر من المازوت المهرب وتم اقتياد جميع أفراد الطاقم إلى مدينة بارسيان لإخضاعهم للإجراءات القانونية هناك".
المصدر: روسيا اليوم
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