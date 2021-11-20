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الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية

Lebanon 24
20-11-2021 | 04:00
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أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط عملية تهريب مخدرات على حدوده مع جمهورية مصر العربية.


وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي، عبر حسابه على "تويتر": "أحبطت قواتنا عملية تهريب مخدرات بقيمة ملايين الشواكل على الحدود مع مصر".

وأوضح أدرعي أن عملية الضبط بدأت برصد الاستطلاعات الإسرائيلية للمشتبه فيه، وقال: "رصدت استطلاعاتنا خلال ساعات الليلة الماضية عددًا من المشتبه فيهم يحاولون تهريب المخدرات، وقامت باستدعاء قوة عسكرية للمكان والتي باشرت بأعمال لاعتقال المشتبه فيهم".

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن عملية الضبط شهدت "إطلاق نار في الهواء، وأحبطت المحاولة".

ولفت أدرعي إلى أن المضبوطات عبارة عن "120 كيلوغرام من نوع كوكايين ومرجوانا بقيمة ملايين الشواكل"، مؤكدا أن هذه الكميات تم نقلها إلى قوات الشرطة التي ستباشر عملها.

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